Картина на Златю Бояджиев се продаде за рекордните 280 000 евро

27 Март 2026Обновена
"Две сватби" е рисувана в Париж през 1970 г. Допреди 2 седмици не е показвана публично.
Artmark
"Две сватби" е рисувана в Париж през 1970 г. Допреди 2 седмици не е показвана публично.

На пролетния търг на изкуство на Artmark, който се проведе снощи в София, картината на Златю Бояджиев "Две сватби" се продаде за 280 000 евро при начална оценка между 20 000 и 35 000 евро. "Наддаването продължи близо 15 минути  и премина при сериозна конкуренция, като цената нарасна значително и отрази интереса към творбата", съобщиха от аукционната къща.

Картината е закупена директно от художника от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас. Тя излиза на пазара за пръв път след над пет десетилетия в частна колекция. "Две сватби" принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976). Платното разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. "Две сватби" е нарисувана в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво. Художникът създава още два варианта на смолянските сватби. Единият се съхранява в Къща-музей "Златю Бояджиев" в Пловдив. А другият - в заседателната зала на българското посолство в Париж.

Именно творба на Златю Бояджиев държеше и предишния рекорд за най-скъпо продадена картина от български художник. През ноември 2025 г. неговият "Пейзаж" бе изтъргуван за 81 000 евро от аукционна къща "Аполон и Меркурий". Предишната най-висока цена бе платена за вариант на "Ръченица" от Иван Мърквичка, продадена преди 10 години от същата аукционна къща за 75 000 евро. "Две сватби" сериозно задмина тези постижения.

Втората най-скъпо продадена картина на снощния търг е на Иван Милев "Пазачът", рисувана 1920-те години. При първоначална цена между 4000-6000 евро бе купена за 85 000 евро. Произведението идва от семейната колекция на художника и рядко се появява на пазара. Отличава се с прецизна техника и заема важно място в творчеството на автора. "Наддаването започна от 4000 евро и достигна финалната сума след силен интерес от страна на колекционерите. Това е най-високата постигната цена за Иван Милев досега", съобщи Artmark.

Сред значимите продажби е и "Три млади момичета" на Жул Паскин, изтъргувана за 55 хиляди евро. С общи продажби от 825 000 евро и реализирани 93% от предложените произведения, събитието се превърна в най-успешния аукцион на Artmark до момента. В него се включиха 175 участници, като с откупки си тръгнаха 88 колекционери от България, Германия, Великобритания и Румъния. 

Пролетният аукцион включваше общо 178 произведения – също и картини на Светлин Русев, Атанас Яранов, Дечко Узунов, Владимир Димитров – Майстора, Васил Бараков, Любен Зидаров, Енчо Пиронков и Димитър Лалев.

"Артмарк" е нидерландско-румънска компания с 18-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над 3 милиона евро и повече от 600 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби. Следващото събитие на Artmark ще бъде Аукцион за Следвоенно и съвременно изкуство, който ще се проведе на 19 май. 

"Две сватби" заслужено се превърна в гвоздей на събитието в "Хаят".
Artmark "Две сватби" заслужено се превърна в гвоздей на събитието в "Хаят".
За общо 178 картини се наддаваше в пролетния аукцион на "Артмарк".
Artmark За общо 178 картини се наддаваше в пролетния аукцион на "Артмарк".
Ключови думи:

Златю Бояджиев, Две сватби, търг на картини

