Дамски портрет за 42 000 евро е звездата в пролетната колекция на „Лоранъ“

Галерията на Лаврен Петров представя 20 картини на известни художници

Днес, 17:06
Дамски портрет от 1913 г., увековечаващ съпругата Ида на художника Никола Михайлов, е най-скъпата картина в селекцията.
Столичната галерия „Лоранъ“ посрещна първия ден на астрономическата пролет с нова изложба. Селекцията от „пролетни“ творби на галериста Лаврен Петров е в състояние да изкуши и най-претенциозните ценители, които до 20 април в салона на галерията на ул. „Марин Дринов“ 30 ще могат да видят на живо 20 музейни произведения със сериозна инвестиционна стойност.

В експозицията „Пролетна колекция“ са включени работи на художниците Генко Генков, Магда Абазова, Иван Кирков, Енчо Пиронков, Ванко Урумов, Димитър Казаков-Нерон, Дечко Стаматов, Никола Кожухаров, Петко Абаджиев, Петър Морозов, Иван Христов, Никола Танев, Иван Пенков, Никола Михайлов, Христо Каварналиев, Елиезер Алшех, Александър Божинов и Цветана Щилянова.

„Както винаги, сме се постарали да проучим историята и произхода на представените картини“, напомнят от екипа на галерията.

Най-скъпата творба в селекцията е „Дамски портрет“ от художника Никола Михайлов (1876-1960), който, наред с Цено Тодоров, е един от най-изтъкнатите портретисти в българската живопис. Тя може да бъде придобита срещу 42 000 евро. Тази сума е почти два пъти по-ниска от най-скъпо продадената досега у нас картина – „Пейзаж“ (1936) от Златю Бояджиев, купена за 81 000 евро на търг на аукционна къща „Аполон и Меркурий“ в края на 2025-а. „Ние не гоним тръжни рекорди, а предлагаме на твърдо установени цени също стойностни произведения на изобразителното изкуство“, коментира пред „Сега“ галеристът Лаврен Петров.

В листата на цените в експозицията следва „Старият Пловдив“ на Никола Танев – пейзаж, чиято стойност е определена на 35 000 евро. „Румънски селяни“ на българо-аржентинския художник Елиезер Алшех (1908-1983) може да се придобие за 24 000 евро; „На фронта“ от Никола Кожухаров (1892-1971), един от основоположниците на баталния жанр у нас – за 23 000 евро; „Пейзаж“ и „Старият орех“ от Генко Генков (1923-2006) – съответно за 19 000 и 14 000 евро; „На чешмата“ от Димитър Казаков-Нерон (1933-1992) – за 17 000, а „Среща“ на Енчо Пиронков (1932-2025) – за 16 000 евро. Разбира се, има и работи, които могат да бъдат закупени от ценители и за по-скромни суми: така например, акварелът „Силуети“ от 80-те години на ХХ век от живописеца Иван Кирков (1932-2020) би им струвал 3900 евро...

В каналите на галерията в социалните мрежи ще се появят и любопитни истории за художниците и произведенията, а самата „Пролетна колекция“ може да бъде разгледана и на сайта www.galleryloran.com.

"Старият Пловдив" от Никола Танев
"На чешмата" - Димитър Казаков-Нерон
"Румънски селяни" на Елиезер Алшех
Ключови думи:

галерия Лоранъ, Лаврен Петров, Пролетна колекция, Елиезер Алшех, Никола Михайлов художник, Никола Танев, Златю Бояджиев

