Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Лоранъ" ни предизвиква да отгатнем авторите

Изложбата с 32 картини "Непознати и неразпознати" се открива днес в галерията и онлайн

04 Февр. 2026
Неразпознат автор, "Пристанище", маслени бои, картон, 31,5 х 42 см, подпис и дата долу вляво.
Галерия Лоранъ
Неразпознат автор, "Пристанище", маслени бои, картон, 31,5 х 42 см, подпис и дата долу вляво.

Столичната галерия „Лоранъ“ представя необичайна изложба с 32 произведения на „Непознати и неразпознати“ автори. Тя се открива днес и може да бъде разгледана в пространството на галерията на ул. „Марин Дринов“ 30 до 14 март, както и онлайн. 

Определянето на авторство на творби, създадени преди десетилетия, винаги е било предизвикателство и за най-големите специалисти. От галерия „Лоранъ“ споделят, че не са събирали целенасочено работи на неизвестни художници, а когато са им попадали неподписани картини, не са ги причислявали към творчеството на някой автор, преди да са сигурни в произхода им.

Дошли от различни колекции, съхранявани през годините без определена цел, 32-те картини, представени в настоящата изложба, никога не са били обект на специално проучване. Някои от творбите са в автентичния си вид и носят патината на времето, други са старателно реставрирани. При част от платната липсват надписи и текстове, други са старателно подписани и датирани. Има и такива с инициали, които много трудно се разчитат. Тази загадъчност е изострила любопитството на организаторите и ги е мотивирала да ги покажат.

Художествената неравностойност на експозицията от недостатък се е превърнала в приятен контраст, смятат от „Лоранъ“. В нея има майсторски картини, както и по-„незабележими“ произведения. Има морски и планински пейзажи, натюрморти, портрети, абстрактни фигури, дори карикатури. „Представяме случайната ни сбирка и като експеримент. Въпросите, които си задаваме, са и въпроси към нашата публика. Нека тази изложба се превърне в своеобразен диалог – каним широк кръг ценители на изкуството да споделят своите мнения, за да открием заедно поне някой от НЕПОЗНАТИТЕ И НЕРАЗПОЗНАТИ автори“, приканват ни от галерията.

Експерименталната изложба е достъпна и на сайта на галерия „Лоранъ“. Там са указани и цените на произведенията, които варират от 200 до 3000 евро или могат да бъдат договорени по запитване. Собственикът Лаврен Петров обещава, че фотоси на всички картини ще бъдат публикувани активно и в социалните мрежи, за да се съберат повече предположения. Той ще ги очаква и на телефони 0888920786 и 0884130877, както и на и е-mail: [email protected].

 

 

Неразпознат автор, "Планински пейзаж", 30-те - 40-те на ХХ век, маслени бои, платно, 47,5 х 60,5 см.
Галерия Лоранъ Неразпознат автор, "Планински пейзаж", 30-те - 40-те на ХХ век, маслени бои, платно, 47,5 х 60,5 см.
Непознат автор, "Гора", маслени бои, платно, 51 х 70,5 см.
Галерия Лоранъ Непознат автор, "Гора", маслени бои, платно, 51 х 70,5 см.
Неразпознат автор, "Старият рибар", маслени бои, платно, 91 х 73,5 см, подпис долу вдясно.
Галерия Лоранъ Неразпознат автор, "Старият рибар", маслени бои, платно, 91 х 73,5 см, подпис долу вдясно.
Галерия Лоранъ
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

галерия Лоранъ, НЕПОЗНАТИ И НЕРАЗПОЗНАТИ, Лаврен Петров, авторство на произведения

Още новини по темата

Галерия „Лоранъ“ представя природните портрети на Атанас Михов
08 Март 2023

„Лоранъ“ споделя вдъхновения от брега и морето

01 Авг. 2022

Галерия "Лоранъ" кани на последна изложба на "Оборище"

04 Юли 2022

У нас примитивно наричаме колекционер всеки, който купува
03 Дек. 2021

Рисунки на най-българския художник показва "Лоранъ"
05 Ноем. 2021

В детската стая с Нерон и Майстора
31 Март 2020

Няма „пенкилер“ разбирач или експерт
21 Септ. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ