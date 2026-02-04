"Лоранъ" ни предизвиква да отгатнем авторите

Столичната галерия „Лоранъ“ представя необичайна изложба с 32 произведения на „Непознати и неразпознати“ автори. Тя се открива днес и може да бъде разгледана в пространството на галерията на ул. „Марин Дринов“ 30 до 14 март, както и онлайн.

Определянето на авторство на творби, създадени преди десетилетия, винаги е било предизвикателство и за най-големите специалисти. От галерия „Лоранъ“ споделят, че не са събирали целенасочено работи на неизвестни художници, а когато са им попадали неподписани картини, не са ги причислявали към творчеството на някой автор, преди да са сигурни в произхода им.

Дошли от различни колекции, съхранявани през годините без определена цел, 32-те картини, представени в настоящата изложба, никога не са били обект на специално проучване. Някои от творбите са в автентичния си вид и носят патината на времето, други са старателно реставрирани. При част от платната липсват надписи и текстове, други са старателно подписани и датирани. Има и такива с инициали, които много трудно се разчитат. Тази загадъчност е изострила любопитството на организаторите и ги е мотивирала да ги покажат.

Художествената неравностойност на експозицията от недостатък се е превърнала в приятен контраст, смятат от „Лоранъ“. В нея има майсторски картини, както и по-„незабележими“ произведения. Има морски и планински пейзажи, натюрморти, портрети, абстрактни фигури, дори карикатури. „Представяме случайната ни сбирка и като експеримент. Въпросите, които си задаваме, са и въпроси към нашата публика. Нека тази изложба се превърне в своеобразен диалог – каним широк кръг ценители на изкуството да споделят своите мнения, за да открием заедно поне някой от НЕПОЗНАТИТЕ И НЕРАЗПОЗНАТИ автори“, приканват ни от галерията.

Експерименталната изложба е достъпна и на сайта на галерия „Лоранъ“. Там са указани и цените на произведенията, които варират от 200 до 3000 евро или могат да бъдат договорени по запитване. Собственикът Лаврен Петров обещава, че фотоси на всички картини ще бъдат публикувани активно и в социалните мрежи, за да се съберат повече предположения. Той ще ги очаква и на телефони 0888920786 и 0884130877, както и на и е-mail: [email protected].