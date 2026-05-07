"Аполон и Меркурий" чества 40 години с юбилеен търг на изкуство

"Аполон и Меркурий" – най-старата аукционна къща в България, обяви специален търг на произведения на изобразителното изкуство по повод на 40-годишнината от създаването си. Той ще се състои на 14 май, едновременно онлайн и на живо в гранд-хотел "София". Огледът на картините ще бъде от 15.15 часа в същия ден, а началото на търга е обявено за 19.19 часа. С най-висока стартова цена – 44 000 евро, е картина от втория период на Златю Бояджиев ("Камбанария", 1975), а с най-скромна – 200 евро, са две рисунки с креда върху хартия и с туш върху хартия от Илия Петров, както и голо тяло в гръб – туш и акварел върху хартия, от Атанас Яранов, показва справка в сайта на аукционната къща.

На 24 май 1986 г., още преди промените у нас, "Аполон и Меркурий" (A&M) организира и осъществява първия си търг на картини във фоайето на столичен театър, а всички 12 предложени произведения са продадени. До историческата дата 10 ноември 1989-а аукционната къща представя различни художници в изложби и провежда търгове – предимно във фоайетата на столичните театри.

Едва през 1991 г., когато влизат в сила различни промени в законите на България и се появяват т. нар. "ЕТ" (еднолични търговци), аукционната къща е вписана и в търговския регистър. По-късно се създава и дружеството с ограничена отговорност. Основателите на A&M са Димитър Фицов и Игор Марковски.

Запазена марка на "Аполон и Меркурий" са т.нар. цена от "нула" и "опакованите" картини. Сега също ще има такива картини, но те ще бъдат добавени само и единствено за онези участници, които присъстват на живо в залата, и то след приключване на директното предаване в Интернет. Входът ще бъде свободен, както е било винаги на търговете на аукционната къща.

Акцент в предстоящото на 24 май наддаване ще са пластиките, посочват от "Аполон и Меркурий". Сред тях най-специално внимание заслужават "Фигура" от бронз, създадена от скулптора Галин Малакчиев (1931-1987), автор с интересна съдба и творчество; "Майчинство" – пластика на Красимир Трендафилов-Ботрен (р. 1963), участвала в първата изложба на Ботрен в Париж през 2012-а; две пластики от патинирана стомана – "Танц" и "Самурай", сътворени от арх. Николай Радонов, който повече от 40 години живее и работи във френската столица.

Сред предложенията е и изключително ранната и ценна картина "Пейзаж (Угари)" 34 х 42,5 см, маслени бои върху картон, нарисувана през 1934 г. от Златю Бояджиев, който по онова време е само на 31 години. Младият художник рисува всичките си картини от натура, без предварителни скици, като че ли бързайки да улови мига. Не се завръща към нарисуваното по-късно, не поправя нищо в него и не търси допълнителни ефекти. Подписът е положен равномерно и типично за епохата, като нарочно е изпусната първата цифра от годината – 934, обясняват организаторите на аукциона. Историята на творбата също е забележителна. Тя бива закупена през 1939 г. от търговец на розово масло от Казанлък, който я оставя в наследство на своите деца. Едва тази година – или 87 години по-късно, наследниците решават, че ще се разделят с нея.

Както добре е известно, творчеството на Златю Бояджиев е разделено на два етапа – преди и след инсулта, или, както често се пише – дясна и лява ръка. В предложенията фигурира още една творба от Златю Бояджиев, но вече от неговия втори период, рисувана с лява ръка – "Камбанария" от 1975 г. Присъстват и две картини от Владимир Димитров-Майстора – "Парк с руини в Цариград" от 10-те години на ХХ век, маслени бои върху платно 77 х 62 см, както и "Девойка на полето", която е била част от прочутата колекция на българския писател и общественик Богомил Райнов. Добавете към тях един "Свещеник", нарисуван от Иван Милев и това стига, отбелязват инициаторите на търга.

Друго произведение, на което трябва да се обърне внимание – също от поредицата "Стари български майстори", е излизащата за първи път на търг картина "Римски воин" на много редкия на пазара автор Гошка Дацов (1885-1917), който завършва Художествената академия в Рим и се завръща през 1914 г. в България, за да направи първата си самостоятелна изложба. Дацов е смятан за един от първите български художници, рисували в стил символизъм. Той загива на фронта през Първата световна война едва 32-годишен и оставя множество рисунки, батални платна и изключително изящни картини, които се намират в Националната галерия, Градската галерия в Пловдив и частни колекции. Творбата "Римски воин", маслени бои върху платно с размери 44 х 37 cм, е била показана на живо като част от прочутите лекции на доц. Ружа Маринска, които тя изнася в продължение на няколко години в ателието на акад. Светлин Русев на ул. "11 август" в София.

Самият Светлин Русев е представен с една творба – емблематичния портрет на Ванга, нарисуван от натура през 1994 г. Акценти са двете творби от Бойко Колев, който твори в жанра "хиперреализъм", изящната творба на Силвия Влахова, работеща в Италия под името Аеро Донна, картините на актрисата Диана Димитрова, както и търсенията на Красен Кралев – вече бивш политик, но не и бивш художник. А към тях трябва да се добавят и произведенията на Кирил Аврамов и особено представянето на баща и син Карамфилови – Кольо К. и Росен К.

"Аполон и Меркурий" се стреми да представя изненадващи произведения, както и автори, които не са в т.нар. "мейнстрийм". Очевидно е и влиянието на техните партньори от Австрия, Германия и особено Франция, които им предоставят работи не само на български автори, които са имали изложби в съответните държави, но и творби на западноевропейски художници. Експонатът под LOT 86 – Interior of a House, маслени бои върху платно 60 х 68 см от фламандския художник Давид Рикерт III (David Ryckaert III), известен също така и като Давид Рикерт Младия (1612-1661), е шедьовър, какъвто рядко може да се види в България и, ако попадне където трябва, ще бъде перла в колекцията на някой меценат.

В каталога за този търг изненадващо бяха поставени и две извънредни творби – фотографии на Михаил Заимов, който почина преди седмица. Събраните средства от продажбата им ще бъдат преведени в сметката на фондация "Михаил Заимов" в негова памет. „Мнозина биха сметнали това за популизъм, но не беше тайна, че Заимов е завършил престижната Академия за изящни изкуства в Париж (Académie des Beaux-Arts) и често даваше ценни съвети и консултации на "Аполон и Меркурий", споделят от аукционната къща. Двете фотографии от Мишо Заимов са "Кораб Умбрия в Судан" и "Малка черноморска кучка – Созопол".

Дори без да сте регистрирани, което е правило за тези, които искат да участват, можете да видите към кои картини отсега има най-голям интерес според онлайн наддаванията, предхождащи самия търг, отбелязват организаторите. Това са трите творби на Едмонд Демирджиян, с които започва този търг и които имат вече по 10-15 наддавания за всяка една от тях. Изключително яростна е надпреварата за картината на Генко Генков, както и за красивите творби на Вера Лукова и Петко Абаджиев.