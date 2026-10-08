Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобела за литература

Авторката е видна познавачка и преводачка на лириката на Сафо и други антични корифеи

Днес, 14:26
Ан Карсън
CCCB
Ан Карсън

Канадката Ан Карсън е тазгодишният лауреат на Нобеловата награда за литература. Пресконференцията за обявяване на носителя на приза се излъчваше на живо на официалния сайт на Нобеловите награди Nobelprize.org.

Номинациите за Нобеловата награда за литература се пазят в тайна в продължение на 50 години. Вчера авторитетни издания посочиха и българския писател и носител на международна награда "Букър" Георги Господинов като един от фаворитите за Нобела за литература, който от 1901 г. вече 118 пъти се присъжда от Шведската академия в Стокхолм. Първият му носител е френският поет Рьоне Сюли Прюдом. Миналата година отличието получи унгарецът Ласло Краснахоркаи.

Ан Карсън е световноизвестна канадска поетеса, есеистка, преводачка и професор по класическа филология. Тя е родена на 21 юни 1950 г. в Торонто, Канада. Творчеството ѝ се отличава с уникално смесване на жанрове - комбинация от поезия, класическа митология, есеистика и литературна критика, което я прави един от най-оригиналните гласове в съвременната литература.

Името на Ан Карсън редовно се споменава сред основните фаворити за Нобеловата награда за литература. Ингрид Карлберг, която е постоянен секретар на Шведската академия, обяви днес името ѝ като победител по време на пресконференцията, излъчена на живо на официалния сайт на Нобеловите награди Nobelprize.org. Карсън е отличена „за нейното смело и новаторско творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература“. 

Карсън е била много изненадана и много щастлива от новината, че е удостоена с Нобеловата награда за литература, посочи още Ингрид Карлберг. „Каза ми, че се намира в Исландия, където слуша вятъра“, цитира тя най-новата носителка на отличието. 

Интересът на Карсън към античния свят започва още в гимназията. Нейният преподавател по латински ѝ помага да изучава и старогръцки език, което по-късно се превръща в основа на академичната и литературната ѝ работа. Карсън учи в St. Michael’s College към Университета на Торонто. Въпреки че напуска университета два пъти, тя завършва бакалавърската си степен през 1974 г., магистратурата си през 1975 г., а през 1981 г. получава докторска степен по класически науки. За известно време специализира и старогръцка метрика в Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия. Защитава дисертация върху творчеството на древногръцката поетеса Сафо. Преподавала е класически езици, сравнително литературознание и творческо писане в престижни университети като Мичиганския университет, Принстън, Нюйоркския университет (NYU) и Макгил. 

Творбите ѝ често преосмислят древногръцки митове в контекста на модерния свят. Сред най-главните от тях са „Ерос горчиво-сладкият“, „Автобиография на Червеното“ (Autobiography of Red, 1998) – изключително популярен роман в стихове, базиран на мита за Херакъл и червеното чудовище Герион, „Красотата на съпруга“, Nox (2010) – дълбоко лична книга елегия за смъртта на нейния брат, "Грешната Норма" (Wrong Norma).

През цялата си кариера Ан Карсън съчетава писането на поезия с преводаческа дейност и преподаване в различни университети. Тя определя етимологията на думите като отправна точка за цялото си творчество, се казва още в прессъобщението на Нобеловия комитет.

Карсън е известна и със своите високоценени преводи на древногръцки автори като Сафо, Еврипид, Есхил и Софокъл.

Единственото засега произведение на Ан Карсън, излизало на български език, е "Лекция по небеснопис" в превод на Казимир Храбър (2023). 

    Ингрид Карлберг, постоянен секретар на Шведската академия, обяви името на новия лауреат.
    ЕРА/БГНЕС Ингрид Карлберг, постоянен секретар на Шведската академия, обяви името на новия лауреат.
    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    Ан Карсън, Нобелова награда за литература

    Още новини по темата

    Китайска писателка е фаворит за Нобел
    03 Окт. 2026

    Почина унгарският режисьор на съзерцанието Бела Тар
    06 Яну. 2026

    Унгарецът Ласло Краснахоркаи спечели Нобел за литература
    09 Окт. 2025

    Набоков бил номиниран 10 пъти за Нобела за литература
    03 Яну. 2025

    Нобелът за литература отива в Азия, но не в Китай или Япония
    10 Окт. 2024

    Първият носител на „Букър“ Исмаил Кадаре почина на 88
    01 Юли 2024

    Нобелистът Юн Фосе: Войната и изкуството са противоположности
    27 Март 2024

    Норвежки драматург печели Нобела за литература
    05 Окт. 2023

    Нобелистът Марио Варгас Льоса отново е в болница с Covid-19
    04 Юли 2023

    Французойката Ани Ерно спечели Нобеловата награда за литература
    06 Окт. 2022

    Тазгодишният литературен Нобел се раздвои
    11 Окт. 2019

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки