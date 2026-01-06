Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина унгарският режисьор на съзерцанието Бела Тар

Днес, 15:21
Бела Тар
Бела Тар

Бела Тар, една от водещите фигури на унгарското и световното арт кино, почина днес на 70-годишна възраст, съобщи от името на семейството Бенце Флигауф, негов колега режисьор, цитиран от унгарската агенция МТИ. Асоциацията на унгарските филмови дейци потвърди в изявление, че Тар е починал в ранните часове на деня след дълго и тежко боледуване.

Роден в Печ през 1955 г., той започва кариерата си като аматьор на 16-годишна възраст. По-късно работи в студиото "Бела Балаж", центъра на унгарското експериментално кино, където през 1977 г. режисира своя пълнометражен дебют "Семейно гнездо", вдъхновен от Джон Касаветис. "Аутсайдерът" (1981) е бунт срещу тогавашното унгарско кино. "Аз трябваше да покажа истината. Не почуках на вратата, а я разбих с крак", казва Тар. През 1988 г. снима "Проклятие" - първия независим унгарски пълнометражен филм, който е представен на "Берлинале" в Берлин и постига значително международно признание.

"Проклятие" слага началото и на дългогодишно творческо сътрудничество с актуалния нобелист за литература Ласло Краснахоркаи, негов сънародник и връстник. Тар превръща във филм първия му и най-известен роман - "Сатанинско танго" (1985). Лентата от 1994 г., над която той работи цели седем години, е седемчасова черна комедия за края на комунизма в Унгария. Бела Тар снима по негови текстове също Kárhozat (1988) - оригинален сценарий, "Веркмайстерови хармонии" (2000), адаптация на Краснахоркаи по романа му "Меланхолия на съпротивата", "Човекът от Лондон" (2007) - отново адаптация на писателя, но по роман на Жорж Сименон, и "Торинският кон" (2011) - оригинален сценарий на Краснахоркаи и Тар.

Бела Тар живее в Берлин от 1989 до 1990 г. като гост на програмата DAAD Artists-in-Berlin, а по-късно преподава като гостуващ професор в Германската филмова и телевизионна академия, продължавайки академичната си работа там до 2011 г. През 1997 г. е избран за член на Европейската филмова академия. През 2003 г. основава свое филмово студио, която ръководи до 2011 г. и чрез което продуцира последните си филми, включително  "Торинският кон", който обявява за лебедовата си песен като режисьор. След това се посвещава на преподаването и изследването на нови форми на кинопродукция.

Той беше един от най-радикалните, безкомпромисни и влиятелни автори в съвременното арт кино. За легендарната американска писателка и критичка Сюзан Зонтаг (1933 - 2004) творбите на унгареца са сред "шедьоврите на последните двайсет години", той е "спасител" на съвременното кино и лично тя би гледала с удоволствие "Сатанинско танго" поне веднъж годишно. 

Бела Тар гостува на "София филм фест" през 2016 г., където му бяха връчени две награди и бе прожектирана ретроспектива от негови филми.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бела Тар, Ласло Краснахоркаи, Нобелова награда за литература

Още новини по темата

Унгарецът Ласло Краснахоркаи спечели Нобел за литература
09 Окт. 2025

Набоков бил номиниран 10 пъти за Нобела за литература
03 Яну. 2025

Нобелът за литература отива в Азия, но не в Китай или Япония
10 Окт. 2024

Първият носител на „Букър“ Исмаил Кадаре почина на 88
01 Юли 2024

Нобелистът Юн Фосе: Войната и изкуството са противоположности
27 Март 2024

Норвежки драматург печели Нобела за литература
05 Окт. 2023

Нобелистът Марио Варгас Льоса отново е в болница с Covid-19
04 Юли 2023

Французойката Ани Ерно спечели Нобеловата награда за литература
06 Окт. 2022

Тазгодишният литературен Нобел се раздвои
11 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?