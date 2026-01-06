Почина унгарският режисьор на съзерцанието Бела Тар

Бела Тар, една от водещите фигури на унгарското и световното арт кино, почина днес на 70-годишна възраст, съобщи от името на семейството Бенце Флигауф, негов колега режисьор, цитиран от унгарската агенция МТИ. Асоциацията на унгарските филмови дейци потвърди в изявление, че Тар е починал в ранните часове на деня след дълго и тежко боледуване.

Роден в Печ през 1955 г., той започва кариерата си като аматьор на 16-годишна възраст. По-късно работи в студиото "Бела Балаж", центъра на унгарското експериментално кино, където през 1977 г. режисира своя пълнометражен дебют "Семейно гнездо", вдъхновен от Джон Касаветис. "Аутсайдерът" (1981) е бунт срещу тогавашното унгарско кино. "Аз трябваше да покажа истината. Не почуках на вратата, а я разбих с крак", казва Тар. През 1988 г. снима "Проклятие" - първия независим унгарски пълнометражен филм, който е представен на "Берлинале" в Берлин и постига значително международно признание.

"Проклятие" слага началото и на дългогодишно творческо сътрудничество с актуалния нобелист за литература Ласло Краснахоркаи, негов сънародник и връстник. Тар превръща във филм първия му и най-известен роман - "Сатанинско танго" (1985). Лентата от 1994 г., над която той работи цели седем години, е седемчасова черна комедия за края на комунизма в Унгария. Бела Тар снима по негови текстове също Kárhozat (1988) - оригинален сценарий, "Веркмайстерови хармонии" (2000), адаптация на Краснахоркаи по романа му "Меланхолия на съпротивата", "Човекът от Лондон" (2007) - отново адаптация на писателя, но по роман на Жорж Сименон, и "Торинският кон" (2011) - оригинален сценарий на Краснахоркаи и Тар.

Бела Тар живее в Берлин от 1989 до 1990 г. като гост на програмата DAAD Artists-in-Berlin, а по-късно преподава като гостуващ професор в Германската филмова и телевизионна академия, продължавайки академичната си работа там до 2011 г. През 1997 г. е избран за член на Европейската филмова академия. През 2003 г. основава свое филмово студио, която ръководи до 2011 г. и чрез което продуцира последните си филми, включително "Торинският кон", който обявява за лебедовата си песен като режисьор. След това се посвещава на преподаването и изследването на нови форми на кинопродукция.

Той беше един от най-радикалните, безкомпромисни и влиятелни автори в съвременното арт кино. За легендарната американска писателка и критичка Сюзан Зонтаг (1933 - 2004) творбите на унгареца са сред "шедьоврите на последните двайсет години", той е "спасител" на съвременното кино и лично тя би гледала с удоволствие "Сатанинско танго" поне веднъж годишно.

Бела Тар гостува на "София филм фест" през 2016 г., където му бяха връчени две награди и бе прожектирана ретроспектива от негови филми.