Китайска писателка е фаворит за Нобел

Китайската писателка Цан Сюе е фаворит за Нобеловата награда за литература за 2026 година. Това показват актуалните коефициенти на британския букмейкър Ladbrokes.

Към края на септември Цан Сюе е с коефициент 10 към 1. След нея се нарежда вечният номиниран - японският писател Харуки Мураками, с 14 към 1. Австралиецът Джералд Мърнейн и американският постмодернист Томас Пинчън (по чиито творби Пол Томас Андерсън снима филмите си "Битка след битка" и "Вроден порок") също имат немалки шансове с по 16 към 1. Дългогодишните претенденти Людмила Улицка, Маргарет Атууд и Мишел Уелбек са с коефициенти около 20:1, съобщава Literary Hub. С 25 към 1 са Еманюел Карер, Мирча Картареску и Салман Рушди. В дъното на таблицата е Дж. К. Роулинг с 50:1.

Цан Сюе от години е сред писателите, чиито имена се споменават във връзка с Нобеловата награда за литература. През 2025 година тя също беше сред водещите имена в прогнозите, но отличието бе присъдено на унгарския писател Ласло Краснахоркаи. Labrokes отбелязва, че тогава той е бил сочен като абсолютен фаворит от букмейкърите със съотношение 6 към 1. Преди Краснахоркаи, през 2024 г., Нобела спечели също азиатка - корейката Хан Канг ("Вегетарианката").

Букмейкърските коефициенти обаче не представляват официална информация за номинациите или избора на Шведската академия. Имената на номинираните за Нобеловата награда за литература се пазят в тайна. Носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 година ще бъде обявен на 8 октомври.

Цан Сюе до момента бе затворена страница за българските читатели. Буквално от тази седмица на пазара е нейната книга "Улица "Жълта кал" в превод на Стефан Русинов (изд. "Нике"). Действието в романа се развива по време на Културната революция. Хората са недоверчиви, изтощени, непрекъснато нащрек за неясни заплахи и невидими врагове. Те водят живот, изпълнен с трескава и безсмислена дейност. Свикват събрания, пишат доклади, подозират заговори, но нищо никога не довеждат докрай. Над тях тегне сянката на едно абстрактно "горе" – власт, която всички усещат, но никой не вижда.

Цан Сюе е родена през 1953 г. в Чанша под името Дън Сяохуа. "Улица "Жълта кал", написана в средата на 80-те години, е първата й голяма творба, която извиква сравнения с Кафка и Кортасар. Със следващите си произведения писателката е номинирана два пъти за международния "Букър".