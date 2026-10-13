Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК

Тамара Радженович, ученичка на легендарното сопрано Монсерат Кабайе, идва за самостоятелен концерт в София на 9 март догодина. Тя ще гастролира с програмата си From Opera to Hollywood в зала 1 на НДК.

Тамара е с черногорски корени, родена е в Белград преди 31 години. Професионалният ѝ път я води във Великобритания, където учи в Royal College of Music в Лондон. Определяща глава в нейното артистично развитие започва на 19-годишна възраст, когато става ученичка на легендарното сопрано Монсерат Кабайе (1933 - 2018), а впоследствие се оказва и нейната последна ученичка. Кабайе се превръща във важен ментор за изгряващото сопрано, а отношенията между двете надхвърлят рамките на традиционното вокално обучение и оставят трайна следа у младата певица.

Оттогава кариерата ѝ я отвежда до престижни сцени в Европа, САЩ и Азия, сред които Carnegie Hall в Ню Йорк, Cadogan Hall в Лондон и Dai-ichi Seimei Hall в Токио. На 27 ноември 2026 г., само няколко месеца преди концерта в София, Радженович ще се завърне в Carnegie Hall, където ще бъде водещ солист в From Opera to Hollywood с оркестъра St. Luke’s и международно признатия турски тенор Мурат Карахан.

Тамара принадлежи към поколение артисти, които привличат нова публика към класиката, без да се отдалечават от нейните традиции. Репертоарът ѝ преминава между опера, филмова музика и мюзикъл, съчетавайки класическото вокално изкуство със съвременна сценична естетика. Тази идея стои в основата на From Opera to Hollywood – мащабен симфоничен спектакъл, в който черногорката ще бъде на сцената със симфоничен оркестър, хор и специални гости. Програмата включва както обичани произведения от оперния репертоар, така и емблематични мелодии от големия екран.

Тамара Радженович вече е имала възможност да се представи пред публика в София: през май 2026 г. тя гостува на сцената на Софийската опера, а сега публиката ще може да се наслади на нейния първи голям самостоятелен концерт. Предлагаме ви нейното изпълнение на "Моя страна, моя България" от пролетния гастрол.