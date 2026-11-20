Художествената галерия в Казанлък получи три картини на Дечко Узунов и Бенчо Обрешков от дарители от Швейцария. Д-р Михаел Дьоман от Цюрих е дарил живописно платно на Дечко Узунов, а Розмари Рьосел от Мьонедорф – две картини на Бенчо Обрешков, съобщиха от галерията. Творбите влизат в основния ѝ фонд в годината, в която тя отбелязва своята 125-годишнина. Те ще бъдат показани за първи път пред българската публика през пролетта на 2027 г.

Трите картини са официално предадени на екипа на галерията на 16 ноември в дома на Рьосел в Мьонедорф. В договорите за дарение е записано условието на дарителите творбите да останат завинаги в основния фонд на галерията и да не бъдат продавани на частни лица. "Хората, които десетилетия наред са живели с тези картини в домовете си, пожелаха те да принадлежат не на един човек, а на всички нас", каза директорът д-р Пламен В. Петров.

По думите му в началото на 2026 г. Десислава Обрешкова, внучка на Бенчо Обрешков, уведомява галерията за желанието на д-р Дьоман да дари картината на Дечко Узунов. На 8 януари галерията изпраща първото си писмо до него. Малко по-късно и Рьосел предлага да дари двете творби на Обрешков.

В обръщението си Петров благодари на двамата дарители за щедростта, доверието и търпението им, а на Десислава Обрешкова – за съдействието ѝ. Той изразява признателност и към фондохранителя Цветелина Катърчева и главния екскурзовод Джоана Брадшоу, които подготвят документите и приемат картините в Швейцария.

"Винаги съм смятал, че дарителството е една от най-красивите форми на обич към изкуството, защото дава на картината не просто стена, а дом, в който публиката може да се среща с нея. Благодаря ви, че върнахте тези картини у дома!", казва Петров. Освен на дарителите и на Обрешкова той благодари за многомесечната усилена работа на фондохранителката Цветелина Катърчева и на главния екскурзовод Джоана Брадшоу, които са осъществили цялата документална подготовка и физическото приемане на дарението.

Дечко Узунов е роден през 1899 г. в Казанлък. Сега неговата картина се завръща в родния му град, за да бъде показана в галерия, с която е свързан още от младостта си. Бенчо Обрешков, роден същата година в Карнобат, е негов връстник и съученик в класа на друг виден казанлъшки художник - Петко Клисуров. Двамата са сред творците, които през 20-те и 30-те години на ХХ век променят облика на българската живопис. Художествената галерия в Казанлък е само две години по-млада от тях: създадена е през 1901 г.

Трите дарени картини ще бъдат показани пред българската публика заедно с богат разказ за тяхното създаване, за странстването им в чужбина, за завръщането и реставрацията им, допълва Пламен В. Петров, като обеща повече подробности скоро.