Един от силните романи на нашето време - "Поправките" на Джонатан Франзен, ще се превърне в сериен филм. Netflix обяви, че Кевин Клайн се присъединява към актьорския състав на сериала The Corrections. По-рано тази година от стрийминг платформата потвърдиха, че се планира подобна продукция с участието на холивудската легенда Мерил Стрийп.

Клайн ще играе Алфред Ламбърт – възрастен баща, който е в конфликт с дъщеря си и двамата си синове и страда от болестта на Паркинсон. Стрийп влиза в ролята на Инид Ламбърт – съпругата на Алфред, която се опитва да събере всички заедно за една последна Коледа. Ролите на децата все още не са разпределени, съобщава Variety.

Кевин Клайн и Мерил Стрийп и преди са си партнирали във филма "Изборът на Софи" (1982), режисиран от Алън Пакула. Ролята донесе на Стрийп награда "Оскар" за най-добра актриса, а за Клайн това е дебют на големия екран. След това двамата играят заедно в "Последното кънтри шоу", 2006 г., и "Рики и Флаш", 2015 г.

Джонатан Франзен е и автор на сценария. Режисурата на всички епизоди е поверена на Корд Джеферсън. Продуцент е Paramount Television Studios, което скоро ще бъде прекръстено на Warner Bros Television Studios.

"Поправките" е публикувана през 2001 г. и носи на Франзен Националната литературна награда на САЩ. На български излиза през 2013 г. в превод на Владимир Молев (изд. "Колибри").

В романа жизнерадостната Инид Ламбърт, робувала цял живот на представата за "порядъчност" и скланяла глава пред тесногръдите мнения на провинциалната си среда, с все сили се мъчи да си затвори очите пред случващото се: къщата се руши, паркинсонът превръща съпруга ѝ в изкуфял дъртак, най-големият ѝ син Гари се старае да убеди себе си и жена си, че не страда от клинична депресия, брат му Чип се опитва да си уреди комфортно съществуване чрез участие в абсурдна, но изненадващо печеливша финансова пирамида в Прибалтийските републики, а сестра им прахосва младостта си в обречена връзка с женен мъж. В увлекателната ту забавна, ту смешно-тъжна история Франзен успява да пресъздаде пъстрата картина на живота в навечерието на спукването на балона на "най-дълго продължилия икономически разцвет" при президента Клинтън и малко преди суровата действителност да внесе своите "поправки" в илюзиите на американския стремеж към щастие.