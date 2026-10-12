Бургас ще прави вилидж за Евровизия 2027 на пристанището

На брега на Черно море България ще построи специално градче за песенния конкурс Евровизия 2027. То ще бъде разположено в района на пристанищен терминал "Бургас-изток 1" - на мястото на бившия търговски център, известен като "Магазия 7". Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, който обсъди подготовката за "Евровизия" с министъра на транспорта Георги Пеев. Теренът и проектът трябва да бъдат одобрени от представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Пеев и Николов са обсъдили осигуряването на достъп до бъдещия вилидж - връзките с жп гарата, автогара "Юг", самото пристанище. Мястото на разрушената "Магазия 7" е избрано заради близостта си до централната градска част, транспортните хъбове и Морската градина, обясни кметът.

В момента екипи усилено разработват визията на конкурсното градче, която ще бъде представена на организаторите от EBU.

„Магазия 7“ бе метално хале със застроена площ 11 000 кв. метра. Търговският център с над половинвековна история бе разрушен през лятото заради лошо състояние на конструкцията, вкл. заради тежка корозия на метала.

За събарянето и премахването на халето Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обяви обществена поръчка на стойност почти 1 млн. лв.

Имаше идеи на терена да бъде вдигнат супермодерен билдинг, в който да има музей на мореплаването, дом на моряка, търговски обекти и т.н.