Бургас реши: без строителни площадки по време на "Евровизия"

Местният парламент реши - поне по време на конкурса "Евровизия" Бургас трябва да е чист и приветлив град, а не строителна площадка.

Гостите на Бургас за "Евровизия" не трябва да виждат строителни площадки по време на престоя си. Около това мнение се обедини местният парламент. Общинските съветници гласуваха разширяване и удължаване на забраната за строителство през летния сезон. За първи път в обхвата ѝ се включват жилищни комплекси - заради провеждането на песенния конкурс "Евровизия 2027" в зала "Арена Бургас".

По предложение на зам.-кмета по строителството инж. Чанка Коралска бяха гласувани следните ограничения:

За жилищните комплекси "Славейков", "Зорница" и "Изгрев" забраната ще е в сила само в периода на провеждане на "Евровизия" - от 15 април до 16 май. "Арената", в която ще звучат хитовете през май догодина, се намира именно в жк "Изток".

В кварталите "Сарафово" и "Крайморие", в Приморски парк, парк "Езеро" и Зона Изток - между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро, забраната ще важи от 15 април до 6 септември 2027 г. За центъра на града и за кварталите "Възраждане", "Братя Миладинови" и "Лазур" ограниченията са в два периода - от 15 април до 16 май и от 28 юни до 29 август.

В Закона за Черноморското крайбрежие има обща забрана за строителни и монтажни работи (СМР) край морето в периода от 15 май до 1 октомври. Но местните власти имат право да определят и допълнителни ограничения за СМР.

Гласуваните временни локални "мораториуми" идват след бурни дебати и недоволство на инвеститори и строители. Критиците обясняваха, че фирмите от бранша три месеца ще останат без работа и няма да могат да плащат заплати на хората си. "Това са около 6000 души", каза общинският съветник Стойко Андреев по БНР.

В крайна сметка надделя мнението, че най-важно е Бургас да се представи като чист и приветлив домакин на "Евровизия 2027".