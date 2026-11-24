Според последните законови корекции, предложени от ПБ, в стопански обекти ще може да се държат до 30 литра домашна ракия, но ще е забранено да се продават или предлагат възмездно

Предпоследно - в стопански обекти ще може да се държат до 30 литра домашна ракия напълно законно, но не и да се продават или предлагат възмездно за консумация.

Това гласуваха днес депутатите в бюджетната комисия след бурни дебати как да се разреши на дядото да почерпи в ресторанта за сватбата или кръщенето на внука си с домашна ракия или как да човек да почерпи в офиса колеги и бизнес партньори, без да подлежи на глоба. Управляващите обаче се непреклонни в настояването си да пресекат практиката в търговски обекти да се продава без проблем ракия, варена за домашна консумация и обложена с двойно по-нисък акциз. С предлаганите до момента текстове обаче те забъркаха огромна каша, от която се опитват да излязат.

Между първо и второ четене на промените в Закона за акцизите депутати от "Прогресивна България" внесоха нови текстове, които щяха да разрешат в стопански обекти - заведения, офиси, търговски обекти, не само да се държи, но и да се предлага и продава домашна ракия в количествата до 30 литра.

Вносителят Константин Проданов, шеф на бюджетната комисия, призна, че този текст не е правно издържан. А заместник-финансовият министър Людмила Петкова напомни, че се нарушават европейски директиви, които забраняват продажбите дори на един литър такъв алкохол.

В крайна сметка депутатите гласуваха компромисен вариант: Забранява се държането, предлагането и продажбата на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), произведени в специализирани малки обекти за дестилиране, в места или помещения, в които се осъществява стопанска дейност. Тази забрана не се отнася за държането на домашна ракия в количества до 30 литра във въпросните стопански обекти.

Нарушението на тези забрани ще се наказва с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 евро.

Опитите на ПБ за забраната на продажба на домашна ракия претърпя няколко модификации до момента. Първоначално в проекта на Министерство на финансите се предвиждаше пълна забрана домашна ракия да се държи от хора, които не са я произвели или не са роднини на човека, който я е произвел. А предвидената глоба бе 1000 евро. Това предизвика шумни критики в обществеността, а опозицията възкликна: „Замениха битката с олигархията с битка с домашната ракия". Появиха се спекулации дали ракията като подарък също може да стане повод за санкции, както и опасения, че новите разпоредби ще станат претекст митническите органи да претърсват домовете на хората.

Финансовият министър Гълъб Донев се оправда, че мярката е насочена само срещу търговци, които държат големи количества "домашна" ракия и я предлагат за консумация - ресторанти, хотели и други търговски обекти, включително фризьорски салони и автосервизи. Освен че ощетяват фиска, защото тези количества са обложени с наполовина по-нисък акциз, има опасност и за здравето на потребителите, защото не е гарантирано качеството, посочиха от финансовото министерство.

Все пак във внесения в НС проектозакон правителството премахнат текстът, който забранява хора да държат ракия, която не са произвели лично или не са роднини на този, който я е произвел. Така остана само забраната за фирми и еднолични търговци. Опозицията обаче остана недоволна и от тази редакция, като обяви, че така, всеки който държи в офиса си домашна ракия, ще бъде третиран като нарушител. И поискаха заведения да може да допускат при сватби и семейни празненства, хората да си внесат домашен алкохол.

Гласуваните днес поредни корекции уж изчистват неяснотите, смятат от "Прогресивна България". Асен Василев от "Продължаваме промяната" прогнозира, че след влизане в сила на новата разпоредба, всички кръчми вече ще държат задължително точно 30 л домашна ракия. И предложи забраната напълно да отпадне, защото трудно ще се контролира.