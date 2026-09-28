Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бутилка домашна ракия за подарък може, цяла каса - не

В автосервизи и фризьорски салони се предлага съмнителен алкохол, обяви министърът на финансите

28 Септ. 2026Обновена

Министърът на финансите свика спешен брифинг по взривоопасната тема за домашната  ракия. Той се опита да разсее опасенията, че митничари ще тършуват по къщите на хората, за да търсят шишета с алкохол, произведени в казани на село. Часове по-рано депутати от опозицията алармираха, че МФ предлага забрана за съхранение на чужда домашна ракия и че нарушителите ще бъдат глобявани минимум с 1000 евро.

 

Кабинетът слага 1000 евро глоба за чужда домашна ракия
Депутати от опозицията откриха ново данъчно безумие на кабинета - този път за домашната ракия. Промени в закона за акцизите, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат забрана за държане вкъщи на бутилки с чужда ракия, варена в казан.
СЕГА
28 Септ. 2026

 

"Не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия", заяви министърът. Последваха въпроси. 

А ако съсед предложи да ни продаде свое производство? "Това е незаконно, защото такава ракия не може да се произвежда с търговска цел", каза Донев. 

А ако е подарък? "Това не е чак нарушение на закона, но не е... Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседът ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, с нейните качества и така нататък", разясни финансовият министър.

А ако подаръкът е каса с домашен алкохол? "Една каса вече е прекалено и в такова количество той попада извън закона", отсече Донев.

Министърът заяви още, че политиците от опозицията не са разбрали предлаганите промени и че не умеят да четат нормативни актове. И изтъкна, че промените в закони били за защита на здравето и живота на българските граждани и срещу онези, "които злоупотребяват с търговията с домашна ракия" "Тази ракия е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и имат други плодове, от които произвеждат тази ракия и за консумация в семейството. 50% от ракията в България е произведена в малки дестилерии, така наречените селски казани. Такъв алкохол не може да се продава в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и други подобни, а се предлага дори в автосервизи и фризьорски салони", каза още Донев. 

"Тази ракия е произведена при неясно какви условия, с неясно какви качества, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората. Не са малко случаите, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение",  посочи Донев. Тук логиката съвсем се загуби, защото излезе, че новите текстове ще забранят нещо, което вече е забранено.

Министърът отчете, че от началото на годината Агенция „Митници“ е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага незаконно в търговски обекти. Заловеното количество не е никак малко и показва, че има още много други такива". 

Въпреки че според министъра всичко е точно и ясно, късно снощи МФ прати прессъобщение, което завършва с това, че " оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното ѝ приемане. По този начин ще се елиминира всякаква възможност за субективно тълкуване и ще се гарантира пълното спокойствие на гражданите, които спазват традициите и закона".

 

Контра

А опозицията продължи с критиките срещу "поправките" за домашната ракия. 

И ДБ, и ДПС заявиха, че ще внесат свои проекти, за да защитят интересите на гражданите. "Ще спрем глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция "Митници" ще почука на вратата с въпрос "Може ли да вляза да ви проверя ракията?", обясни пред журналисти депутатът Божидар Божанов, като увери, че хората ще могат "спокойно да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино". 

Лидерът на ПП Асен Василев пък точка по точка разби твърденията на Гълъб Донев и пусна подписка в защита на българската ракия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

домашна ракия, акцизи

Още новини по темата

Кабинетът слага 1000 евро глоба за чужда домашна ракия
28 Септ. 2026

Влизат в сила по-високи цени на винетки и цигари
01 Авг. 2026

Цигарите поскъпват от 1 август
29 Юни 2026

Цигарите поскъпват догодина заради по-висок акциз
06 Ноем. 2025

Премиерът нареди държавата да не посяга на домашната ракия
19 Септ. 2025

Орязва се до 30 литра производството на домашна ракия
17 Септ. 2025

Бизнесът е внесъл в хазната 36% повече данък печалба тази година
04 Септ. 2025

Цигарите поскъпват от 1 май заради ново вдигане на акциза
02 Апр. 2025

Цигарите поскъпват с над 2 лв. заради директива на ЕК
08 Март 2025

МФ завиши до над 5 млрд. лв. очакванията си от данъчната амнистия
09 Дек. 2024

Производители признаха: 50% от пазара на алкохол у нас е нелегален
09 Дек. 2024

Алкохол и цигари поскъпват сериозно след Нова година
08 Дек. 2024

Вдигане на акциза за алкохола е сред мерките за "саниране" на бюджета
21 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ