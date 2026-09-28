Бутилка домашна ракия за подарък може, цяла каса - не

Министърът на финансите свика спешен брифинг по взривоопасната тема за домашната ракия. Той се опита да разсее опасенията, че митничари ще тършуват по къщите на хората, за да търсят шишета с алкохол, произведени в казани на село. Часове по-рано депутати от опозицията алармираха, че МФ предлага забрана за съхранение на чужда домашна ракия и че нарушителите ще бъдат глобявани минимум с 1000 евро.

Кабинетът слага 1000 евро глоба за чужда домашна ракия Депутати от опозицията откриха ново данъчно безумие на кабинета - този път за домашната ракия. Промени в закона за акцизите, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат забрана за държане вкъщи на бутилки с чужда ракия, варена в казан.

"Не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия", заяви министърът. Последваха въпроси.

А ако съсед предложи да ни продаде свое производство? "Това е незаконно, защото такава ракия не може да се произвежда с търговска цел", каза Донев.

А ако е подарък? "Това не е чак нарушение на закона, но не е... Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседът ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, с нейните качества и така нататък", разясни финансовият министър.

А ако подаръкът е каса с домашен алкохол? "Една каса вече е прекалено и в такова количество той попада извън закона", отсече Донев.

Министърът заяви още, че политиците от опозицията не са разбрали предлаганите промени и че не умеят да четат нормативни актове. И изтъкна, че промените в закони били за защита на здравето и живота на българските граждани и срещу онези, "които злоупотребяват с търговията с домашна ракия" "Тази ракия е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и имат други плодове, от които произвеждат тази ракия и за консумация в семейството. 50% от ракията в България е произведена в малки дестилерии, така наречените селски казани. Такъв алкохол не може да се продава в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и други подобни, а се предлага дори в автосервизи и фризьорски салони", каза още Донев.

"Тази ракия е произведена при неясно какви условия, с неясно какви качества, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората. Не са малко случаите, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение", посочи Донев. Тук логиката съвсем се загуби, защото излезе, че новите текстове ще забранят нещо, което вече е забранено.

Министърът отчете, че от началото на годината Агенция „Митници“ е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага незаконно в търговски обекти. Заловеното количество не е никак малко и показва, че има още много други такива".

Въпреки че според министъра всичко е точно и ясно, късно снощи МФ прати прессъобщение, което завършва с това, че " оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното ѝ приемане. По този начин ще се елиминира всякаква възможност за субективно тълкуване и ще се гарантира пълното спокойствие на гражданите, които спазват традициите и закона".

Контра

А опозицията продължи с критиките срещу "поправките" за домашната ракия.

И ДБ, и ДПС заявиха, че ще внесат свои проекти, за да защитят интересите на гражданите. "Ще спрем глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция "Митници" ще почука на вратата с въпрос "Може ли да вляза да ви проверя ракията?", обясни пред журналисти депутатът Божидар Божанов, като увери, че хората ще могат "спокойно да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино".

Лидерът на ПП Асен Василев пък точка по точка разби твърденията на Гълъб Донев и пусна подписка в защита на българската ракия.