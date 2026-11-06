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Актьори: Театрите пълни, а заплатите се бавят с месеци

Блатечки, Врачански и Токмакчиев обвиниха Министерство на културата, че нищо не върши

Днес, 17:03
Калин Врачански, Точно Токмакчиев и Асен Блатечки
стопкадър bTV
Калин Врачански, Точно Токмакчиев и Асен Блатечки

Играем пред пълни с публика зали, а заплатите ни се бавят с месеци. Това заявиха пред bTV тази сутрин обичаните актьори Асен Блатечки, Калин Врачански и Тончо Токмакчиев.

"Аз съм от повече от 30 години в тази професия и това министерство (на културата - бел. ред.) прави само глупости. Глупост след глупост, глупост след глупост", каза Асен Блатечки.

"Тази година за април месец си получихме парите през август. Една част от парите. А от юли месец някои от нас си получихме парите вчера. Някои не са получили нищо", каза Блатечки. Един от тях е Калин Врачански, който все още чака заплатата си. Колегата му от спектакъла "Дами канят" припомни и че това забавяне на заплащането се случва независимо кой е на власт: в последните години актьорите не са получавали парите си за ноември и декември, а ги получават през януари, след празниците. 

Обяснението е, че няма бюджет, а театрите работят с проценти от миналогодишен бюджет, който е крайно недостатъчен.

По думите на Тончо Токмакчиев театрите са пълни с хора, а актьорите не получават навреме заплащането за труда си. "Снощи всички сме имали представления. Аз бях в Раковски, Калин беше в София, а Асен - във Видин. И всички сме имали публика. Мога да кажа, че да ходят на театър е едно от малкото останали удоволствия на хората. Българинът обича и ходи на театър", коментира Токмакчиев. 

"Ние си вършим работата, а отсреща тези господа, които сме избрали, не си я вършат. Г-н премиер, накарайте си министрите да си вършат работата", призова Асен Блатечки.

Популярните актьори бяха единодушни, че политиците се сещат за културата само по време на предизборна кампания.

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