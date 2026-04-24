Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Калин Врачански става Яким от „Дами канят“ на театралната сцена

Първата постановка по любимата българска история се ражда под режисурата на Асен Блатечки в ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград

Днес, 13:57
Яким на Калин Врачански, заобиколен от своите обожателки в "Дами канят".
Първата сценична адаптация на една от най-обичаните съвременни български истории – „Дами канят“ по романа на Георги Мишев и незабравимия филм на Иван Андонов със Стефан Данаилов в главната роля (1980), се роди премиерно в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград. В ролята на обаятелния инструктор по кормуване Яким влиза звездният актьор Калин Врачански, който с харизма и силно сценично присъствие среща емблематичния образ с днешния зрител – жив, разпознаваем и емоционално близък. Режисьор на спектакъла е Асен Блатечки. Драматизацията е на Ваня Щерева и Димитър Калбуров. Сценографията е на Николай  Николов, костюмите е проектирала Ванина Цандева.

Освен Калин Врачански и Асен Блатечки/Пламен Манасиев, на сцената са още артистите Милена Маркова-Маца, Валентина Каролева, Лили Сучева, Лора Христова (в момента – и Елица от тв сериала „Ком-Емине“), Константина Георгиева, Мариана Бонева, Пепа Манева, Огнян Спиров, Жанет Керанова, Теодор Куков, Александър Митев.

„Дами канят“ – култово заглавие, носещо фин хумор, топла меланхолия и болезнено точни наблюдения върху любовта, самотата и човешките илюзии, поема нов сценичен път. История, превърнала се в символ на цяла епоха и оставила траен отпечатък в културната ни памет… „Премиерата на спектакъла „Дами канят“ превърна вчерашната вечер в истински празник за театъра. Благодарим на всички, които бяха част от това вълнуващо събитие – за усмивките, аплодисментите, топлите думи и прекрасните отзиви. Вашата енергия направи вечерта още по-специална“, споделят от екипа в страницата на театъра във Фейсбук.

На 12 май е предвиден още един премиерен показ в Благоевград, след което постановката поема на национално турне. На 26 май ще бъде в театър „Сълза и смях“ в София.

Гост-актьорът Калин Врачански, който влиза в ролята на Яким, коментира за БТА, че акцентът в спектакъла е поставен върху взаимоотношенията между персонажите, а не върху директното възпроизвеждане на филмовия оригинал. Той и актрисите Пепа Манева и Мариана Бонева от Благоевградския театър подчертават, че макар текстът да следва добре познатата сюжетна линия, постановката няма за цел да повтори дословно филма и стремежът им е да изградят образи, без да копират изпълненията на емблематичните актьори от екрана.

По думите на Врачански, въпреки съществената промяна във времената, хуморът запазва своята актуалност. В постановката той е премерен и балансиран, без да преминава в крайности. Според него темата, разгърната в сюжета, е вечна – винаги съществуват личности, които привличат вниманието, и ситуации, в които това внимание може да бъде използвано. Известният актьор определя работата си в Благоевградския театър като изключително позитивна, благодарение на добрата атмосфера и партньорството в трупата.

Ето и програмата за предстоящото турне на театралната версия на любимата история: 24 юни – Плевен, 25 юни – Добрич, 26 юни – Шумен, 2 юли – Велико Търново, 3 юли – Русе, 4 юли – Варна, 6 юли – Бургас, 7 юли – Стара Загора, 18 юли – Свети Влас, 19 юли – Созопол (ще се играе в летните театри на изброените градове), 16 септември – Пловдив, Античен театър; 27 септември – Благоевград, ДТ „Никола Вапцаров“, 23 октомври – София, „Сълза и смях“; 18 ноември – Благоевград, ДТ „Никола Вапцаров“; 18 декември – Панагюрище, театър Дом-паметник.

ДТ Никола Вапцаров - Благоевград Плакатът за постановката
ДТ Никола Вапцаров - Благоевград Емблематична сцена от "Дами канят"
ДТ Никола Вапцаров - Благоевград Поклонът след първата премиера
ДТ Никола Вапцаров - Благоевград Калин Врачански - новият Яким
ДТ Никола Вапцаров - Благоевград С Лора Христова (моделката Елица от "Ком-Емине")
ДТ Никола Вапцаров - Благоевград Калин Врачански пръска очарование и сексапил
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дами канят, Калин Врачански, Асен Блатечки, Пламен Манасиев, Драматичен театър Никола Вапцаров - Благоевград, Сълза и смях

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа