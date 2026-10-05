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Независимият сектор скочи срещу рокадата в Национален фонд „Култура“

От сдружението обвиняват ресорното министерство в бездействие и готвят протест

Днес, 13:23
Независимите артисти се готвят за протест за спасяване на "малкото останало в българската култура".
Независимите артисти се готвят за протест за спасяване на "малкото останало в българската култура".

От сдружение „Независим културен сектор“ определиха като „пореден нонсенс“ последното решение на министъра на културата Евтим Милошев – смяната на временно изпълняващия длъжността директор на Национален фонд „Култура“ с друг временно изпълняващ длъжността в един от най-тежките периоди за фонда, когато почти всички програми са отворени и са в процес на приемане или оценяване на кандидатури. В открито писмо до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, председателя на Комисията по културата и медиите в НС Антон Кутев, премиера Румен Радев, зам. министър-председателя Иво Христов, финансовия министър Гълъб Донев и до самия министър на културата Милошев, независимите артисти изтъкват, че подобно решение създава реален риск от повторение на ситуацията от 2025 г., когато при ръководството на НФК от София Щерева над 5 млн. лв. от и без това ограничения бюджет за култура бяха върнати в държавния бюджет като неусвоени средства. При това – при наличието на около 500 хил. лв. неразплатени задължения – данни, публично оповестени през март 2026 г. от тогавашния служебен министър на културата Найден Тодоров.

"Остават едва три месеца до края на годината, в които трябва да бъдат разгледани и оценени проектните предложения и да бъдат сключени договорите, което прави всяка промяна в ръководството на Фонда в този момент особено рискова за нормалното и своевременно разпределение на средствата. За поредна година Министерство на културата се управлява авторитарно, без диалог със сектора, а липсата на решения и работа на парче, без ясна посока и цел не отговарят на нуждите и процесите в сектора”, алармират независимите.

В своето открито писмо, озаглавено „МК не работи...отново“, изпратено и до медиите, независимият културен сектор – „всички лица и организации, които извършват дейност в сферата на изкуствата и културата като една еко система,...която зависи от Министерство на културата”, посочва, че ситуацията в момента не е много по-различна от 2025 г. при управлението на Мариан Бачев, когато “нито имаше диалог, нито се работеше”. За 5 месеца новото ръководство на МК не просто не стартира действия, но и не дава никакви сигнали за промяна въпреки подкрепата на пълно мнозинство в парламента и практически възможността да използват всички механизми и лостове за действие, констатират от независимия културен сектор. 

Секторът има нужда от възстановяване и стабилизиране след катаклизмите, вместо това обаче всички основни програми и механизми за финансиране стартират с огромно закъснение, откриват се редица пропуски, очертават се и сериозни дефицити в бюджета на Министерството на културата, казва се в писмото. Така вместо предвидимост и възможност за развитие, секторът е поставен в условия на постоянна несигурност, ограничен ресурс и свиващи се възможности за работа.

Сред най-големите съществуващи проблемите от независимия културен сектор посочват факта, че за 5 месеца МК не е обявило конкурс за избор на постоянен директор на Национален фонд „Култура“, както е постановено по закон. Както и това, че не е успяло да отвори програмите за финансиране на проекти със средства от собствения си бюджет, като дават пример, че през 2024 г. сесиите са били отворени още през април-май при липса на приет държавен бюджет. Програмите са отворени едва сега (в края на септември), с изключително кратки срокове за кандидатстване, а в бюджета се открива разминаване с около 190 000 евро между одобреното през август от Министерския съвет финансиране и обявените впоследствие средства за разпределение, изтъква се в отвореното писмо. Сред проблемите са включени и рисковете, свързани с изтичането на приватизационния договор на Киноцентър „Бояна“, с подготвяния още от 2024 г. регистър на професионалните артисти, с фатално закъснялото финансиране на събитията от Националния културен календар, провалило осъществяването на много от тях, и др.

„Днес казваме: Стига вече!“, категорични са от Сдружение „Независим културен сектор“ и поставят пред Министерството на културата 10 основни въпроса, свързани с дейността на сектора. Те са свързани с прозрачността в управлението и диалога със сектора, с обявяването на конкурс за постоянен директор на НФК и неговото функциониране, с оценяването и финансирането на проектите и на събитията от Националния културен календар и т.н.

Независимите артисти настояват за незабавни отговори и действия от страна на Министерството на културата за обявяване на конкретни ангажименти и график за тяхното изпълнение. “В случай, че не бъдат предприети никакви действия за диалог и мерки за преодоляване на натрупаните проблеми, Сдружение “Независим културен сектор”, неговите членове и общност ще организираме протест под наслов “Да спасим и малкото останало в българската култура”, предупреждават те в откритото писмо до управляващите.
 

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Ключови думи:

Национален фонд Култура, независим културен сектор, Евтим Милошев, Киноцентър Бояна

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