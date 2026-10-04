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Гигантското финансиране за пишман проектите на Иво Аръков е изплатено

На пеещия актьор са били преведени повече от 230 000 евро за авторски сингъл и турне

Днес, 18:18
Иво Аръков
Официална страница на актьора във Фейсбук
Иво Аръков

На скандално нашумелия актьор Иво Аръков бяха изплатени малко над 230 000 евро по проекти за авторски сингъл и дебютно музикално турне, съобщава сайтът за културни новини PloshtadSlaveikov, позовавайки се на данни от Информационната система за наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН. Общият бюджет на двата проекта е възлизал на близо 293 000 евро. На Аръков са били изплатени 70 136 евро по проекта за сингъла и 157 239 за турнето за промотиране на дебютния му албум из Европа, сочат цифрите в системата.

В информацията от ИСУН е отбелязано, че Аръков ще получи малко над 95 000 евро като личен хонорар, а съпругата му Габриела – почти 23 000. За подгряващата изпълнителка Габо са определени около 15 750. Общо осем души, свързани с турнето, ще получат общо почти 192 500 евро – по-голяма част от отпуснатите от Национален фонд „Култура“ средства.

3а наем на залата в Париж, където зрителите са били по-малко от десетима при свободен вход, Аръков е платил 2550 евро. Най-голямото перо в разходите е за туристическа фирма „Ама Травел“ ЕООД – 14 747 евро, вероятно за самолетни билети. Най-скъпата зала за концертните му изяви е била в Стокхолм с 4151 евро наем. Дебютиращият като музикант актьор си организира кратко, но скъпо платено от парите на данъкоплатците и от еврофондове европейско турне, стартирало от Велико Търново и минало през скромни клубни пространства в Милано, Валенсия, Барселона, Париж, Букурещ, Будапеща и др.

Иво Аръков пусна преди около година песента, за която от Национален фонд култура му уредиха финансиране от повече от 70 000 евро.

В интервюта по-рано през годината пеещият актьор, когото публиката за пръв път видя още като студент в НАТФИЗ в постановката на Явор Гърдев "Козата, или коя е Силвия" от Едуард Олби, беше разказал, че е вложил авансово около 400 000 евро лични средства в проектите си, а към момента е бил получил едва 10% от европейското финансиране. Проектите му в класацията на бенефициентите към Национален фонд „Култура“ пък били под чертата, но е получил шанс, тъй като други са се отказали и в края на министерстването на Мариан Бачев се оказва, че са останали още средства за разплащане по проекти, които в противен случай са щели да бъдат изгубени.

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Ключови думи:

Иво Аръков, Национален фонд Култура

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