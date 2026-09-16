Остават два месеца за Киноцентъра, алармират филмови дейци

Протестите на филмовата общност във връзка с бъдещето на Киноцентъра продължават утре сутрин, 17 септември, от 8:30 часа пред Министерството на културата. Кинодейците настояват за публичност, независима проверка и реални гаранции за бъдещето на Киноцентъра в "Бояна".

"Вероятно няма човек, който да не си дава сметка за значението на Киноцентъра в Бояна – не само за българското кино, но и за националната ни история, култура и икономика. Това е инфраструктура, създавана с публични средства и труда на поколения български кинематографисти, която и днес осигурява работни места, привлича международни продукции и позволява България да присъства на световната карта на филмовата индустрия. Безспорно една от най-скандалните приватизационни сделки", пишат те в своя призив, разпространен до медиите. Писмото е подписано от Павел Павлов, изпълнителен директор на "Аудио-видео "Орфей", Габриел Георгиев от "Алианс на независимите продуценти", продуцента Иван Кирилов и Любомира Костова - председател на Сдружение "Независим културен сектор".

След като на 7 септември културните дейци се събраха да протестират пред самия Киноцентър, собствениците на "Ню Бояна" отвърнаха, че нямат намерение да променят предназначението на терена, нито да го продават. През миналата седмица позиции по темата изразиха както членове на Комисията по културата и медиите към Народното събрание, така и самият министър Евтим Милошев. "Все още обаче не виждаме предприети действия и независима проверка на приватизационния договор и за дългосрочна защита на Киноцентъра", категорични са протестиращите. Те имали информация, че екип на Министерството на финансите не е бил допускан периодично до територия и земи на Киноцентъра за оглед на терен с претенцията, че не е държавен, а на "Ню Бояна", въпреки че в справката от кадастъра е отбелязана държавната собственост.

Според договора от 2006 г. за приватизация на държавния дотогава Киноцентър, в продължение на 20 години дружеството няма право да се разпорежда със земята и сградите чрез продажба, замяна, дарение, апорт и др. Този срок изтича на 17 ноември тази година.

Сред задълженията на купувача "Ню Имидж" обаче са били и тези: в продължение на пет години Киноцентърът, самостоятелно или съвместно с български и чуждестранни продуценти, да участва всяка година в продуцирането на не по-малко от два български пълнометражни игрални филма и 20 минути анимация. Това означава общо минимум 10 български пълнометражни филма и 100 минути анимация за петгодишния период. Също така е поет ангажимент за извършване на инвестиции в размер на най-малко 15,6 млн. евро в рамките на три години, от които поне 11,4 млн. евро още през първата година.

От протестиращата общност отбелязват, че тези 10 български пълнометражни филма и 100 минути анимация никога не са се случили. Те припомнят и предшестващата сделката приватизация на държавното дружество "София филм", което стопанисваше най-големите и важни киносалони в столицата. Сделката е сключена на 1 октомври 2001 г. срещу цена от 4,7 млн. лв., като купувачът поема ангажименти за инвестиции в размер на 6 млн. лв. и за запазване на дейността за срок от 10 години. Условията по договора обаче са нарушени само месеци след приватизацията, а дружеството впоследствие изпада във фалит. Припомнят се и дългосрочните резултати от това:

кино "Мир" е разрушено, дълги години е паркинг, а по-късно на парцела е построен бизнесцентър;

кино "Сердика" е препродадено, впоследствие разрушено и теренът е използван за изграждането на хотел;

кино "Изток" е превърнато в супермаркет;

"Европа Палас", въпреки че сградата е обявена за архитектурно-строителна културна ценност, също е преустроено в супермаркет;

кино "София" е използвано първо като бинго зала, а след това като нощен клуб;

"Модерен театър", първата специално построена сграда за кино в София, десетилетия наред остава затворен, руши се и не изпълнява предназначението.

Кино "Москва" е затворено и преустроено преди години.

Кино "Култура" - и двете му зали на площад "Славейков" се превръщат в търговски обекти.

Тези примери не доказват, че същото ще се случи с Киноцентъра, уточняват от гилдията, но подсещат, че след изтичането на договорните ограничения устните уверения не са достатъчни.

Според публично представена информация стойността на "Бояна" като действащ филмов бизнес е 45–50 млн. евро, а посочваната от собствениците цена, изчислена основно според стойността на земята, е около 180 млн. евро. Сумите могат да бъдат уравнени на 1 до 4 км магистрала, посочват авторите на писмото, позовавайки се на публикация в "Сега" за нов участък от АМ "Струма" в договор от 2026 г.