Всички пари по ПВУ за независимия културен сектор са изплатени

Всички проекти за независимия културен сектор по Плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени, съобщиха от Сдружение "Независим културен сектор". Общият брой на организациите, които са получили плащания, е 512. В тях влизат проекти на независими културни организации към общините, както и проекти на държавни, и общински институти.

Организациите, успели да подадат отчетите си до 5-и май 2026 г., са получили плащания по ПВУ, съобщи Любомира Костова - председател на Сдружение "Независим културен сектор": "Това е огромна победа, защото имаше моменти, в които си мислехме, че всичките над 300 организации просто ще затворим".

От организацията благодарят на новото на последното ръководство на Национален фонд "Култура" в лицето на Нели Неделчева, която "успя за кратък срок да намери необходимите специалисти, да комуникира с Министерство на финансите и да се погрижи всички проекти да бъдат разплатени", на Анна Виденова, която "също се хвърли самоотвержено в боя и съдействаше за успешната комуникация между сектора и НФК", на целия екип по ПВУ във фонда, както и на ангажираните дирекциите в Министерство на финансите.

Припомня се, че кризата е изиграла и една положителна роля - създадено е формалното Сдружение "Независим културен сектор", което тепърва ще расте и ще се бори за артистите, организациите и всички заети в сектора.

Все още обаче няма яснота какво ще стане с проектите по Националния културен календар: "Там има над 205 проекта, по които не е ясно на кои е платено, на кои не е платено. Има страшно много организации, които вече загубват финансирането си, тъй като не се подписва договор с тях, не са им изплатени сумите", коментира пред БНР Костова.

До този момент по Националния културен календар са разплатени 47 проекта на обща стойност над 3 милиона евро, съобщиха по-рано от Министерството на културата. Ведомството под ръководството на Евтим Милошев припомня, че е наследило календара за 2026 г. на стойност 11 650 772 евро, без той да бъде финансово обезпечен.

От независимия сектор настояват за повече прозрачност, тъй като няма яснота нито кои са организациите и проектите, получили финансиране, нито какво ще стане с тези, които не са получили парите си: "Бихме искали абсолютно ясно да се каже ще си получат ли организациите до края на годината парите и да знаят организаторите дали да ги планират тези събития, дали да инвестират собствени средства", посочи Любомира Костова.

През седмицата Министерството на културата публикува информация, че е успяло да плати на 47 проекта и наскоро е отпуснало средства за още 27. За оставащите 84 събития в Националния културен календар все още няма никаква яснота, припомня Костова. Към този момент от Министерството на културата не са дали отговор на запитването от БНР дали и кога одобрените проекти ще получат финансиране.