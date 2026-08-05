Десетки културни събития са пред провал поради липса на финансиране

Десетки фестивали и значими културни събития у нас са на ръба да не се реализират поради липса на финансиране, алармират от независимия културен сектор. Вече три месеца откакто представители на организации и професионални сдружения от сектора отправят официални призиви към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиера Иво Христов, министъра на културата Евтим Милошев и членовете на Комисията по култура и медии към Народното събрание за спешно предприемане на действия по осигуряване на събитията, включени в Националния културен календар за 2026 г., напомнят артистите в поредното си писмо.

"Десетки фестивали и значими културни прояви вече са преминали през законово установената процедура по кандидатстване и експертна оценка, одобрени са по реда на чл. 21 от Закона за закрила и развитие на културата и са включени в Националния културен календар с Решение № 956 на Министерския съвет от 30 декември 2025 г. Въпреки това към момента липсва публична информация дали средствата за тяхното реализиране са осигурени", пишат представителите на независимия сектор.

Подготовката на подобни фестивали започва месеци, а понякога и година по-рано – с поети ангажименти към артисти, културни институции, международни партньори, технически екипи и доставчици. Липсата на яснота поставя под заплаха не само провеждането на отделни прояви, но и устойчивостта на целия културен сектор.

Авторите на писмата подчертават, че включването на дадена инициатива в Националния културен календар не е само признание за културната ѝ стойност, но и ангажимент на държавата към нейната реализация. Липсата на реално финансиране обезсмисля проведените конкурсни процедури, поставя организаторите в изключително трудна ситуация и създава несигурност за бъдещето на културния сектор.

Десетки са организациите, подкрепили призива спешно да бъде разгледана възможността като част от държавния бюджет за 2026 г. да се осигури необходимото финансиране за фестивалите и проявите, включени в Националния културен календар за 2026 г. и одобрени по силата на Закона за закрила и развитие на културата. Сред тях са Международен театрален фестивал "Есенни театрални срещи в Русе“, РЦСИ "Топлоцентрала", сдружение "Независим културен сектор", Асоциацията на сценографите в България, Българската музикална асоциация, "София Арт Мениджмънт" ООД, "Гранде АРТ" ЕООД, Продуцентска къща "Пирина" ЕООД, фондация "София диша", АБАП – Асоциацията на българските анимационни продуценти, и др.

Показателен за последиците е случаят, посочен от АБАП. Поради забавянето на средствата тази година България не е имала национален щанд на най-големия анимационен фестивал в Европа, въпреки че участието е с одобрено финансиране. Според представителите на сектора подобни ситуации нанасят сериозни щети върху международното присъствие и авторитета на българската култура.

Представителите на културната общност призовават държавните институции да предприемат нужните бюджетни и административни действия, за да гарантират провеждането на събитията от Националния културен календар за 2026 г. Зад всяка културна проява от такъв мащаб стоят не просто дати в календара, а творци, публика, местни общности и културни традиции, които създават обществена стойност и заслужават последователна държавна подкрепа.

До изпращането на това съобщение няма официална информация какво ще се случи с десетките проекти, за поредна седмица въпросът не е включен в дневния ред на Министерски съвет, пишат още те. За значителна част от тези фестивали и прояви държавното финансиране представлява основният или единствен гарантиран източник на средства. Липсата на алтернативни механизми за финансиране поставя под риск тяхното провеждане и съществуване, което би могло да доведе до прекъсване на утвърдени културни традиции и до сериозни негативни последици за културния живот както на регионално, така и на национално ниво, предупреждават в писмото.

Отпуснаха пари за 27 проекта, остават още 84

По-късно през деня стана ясно, че министърът на културата Евтим Милошев е защитил днес пред Министерския съвет отпускането на 1 897 151 евро, с които ще бъдат финансирани следващите 27 проекта по Националния културен календар за 2026 г.

От пресцентъра на ведомството припомнят, че сегашното ръководство на Министерството на културата наследи приет Национален културен календар за 2026 г. на стойност 11 650 772 евро, без той да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това са били предприети своевременни действия и през юни са били разплатени 20-те най-спешни проекта на обща стойност 1 228 166 евро. Екипът на културното министерство продължава активния диалог с Министерството на финансите за осигуряване на средства за оставащите 84 проекта от обхвата на календара, чиято обща стойност възлиза на 4 883 333 евро.

Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. До този момент разплатените проекти са 47, на обща стойност 3 012 256 евро, изчисляват от МК.