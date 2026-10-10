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Независимият сектор приветства Хартата за културна политика

Дългоочакваният документ е получил единодушна подкрепа от представителите на всички парламентарни партии

Днес, 17:39
Представители на независимия сектор определиха приемането на Хартата като добра новина за българската култура.
Представители на независимия сектор определиха приемането на Хартата като добра новина за българската култура.

От сдружение „Независим културен сектор“ определиха като „добра новина за целия сектор „Култура“ единодушно приетата в Комисията по културата и медиите към Народното събрание Харта за културна политика. Според независимите артисти тя е важна стъпка към изграждането на дългосрочна, последователна и устойчива културна политика в България – нещо, за което от години се говори, но така и не става реалност.

Хартата съдържа 64 точки, обединени в 8 основни направления, които очертават рамката на бъдещите политики и законодателни инициативи в сектора. Сред тях са поетапното увеличаване на бюджета за култура до минимум 1% от брутния вътрешен продукт, устойчивото финансиране на независимия културен сектор, гарантирането на културните права на гражданите, приемането на Закон за статута на артиста и защитата на авторските права.

Хартата беше внесена от седем организации, представляващи различни направления в културния сектор: Обсерватория по икономика на културата, Българска музикална асоциация, сдружение „Независим културен сектор“, Асоциация за свободен театър, Асоциация на сценографите в България, сдружение „Фабриката за идеи“ и Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. Инициатор на Хартата е д-р Диана Андреева-Попйорданова от Обсерваторията по икономика на културата.

„Огромното постижение е, че Хартата получи единодушната подкрепа на представителите на всички парламентарни партии в комисията! Признание, че поставените цели са надпартийна кауза, която успя да обедини политическите сили в усилията им за развитието на един от най-неглижираните през последните години сектори в България“, коментират независимите.

Документът предвижда увеличаване на средствата от бюджет 2027 за национални, държавни, общински културни институти и читалища, за независимия сектор и проектното финансиране, за Национален фонд „Култура“. Културната политика за следващата година трябва да отчете в пълна степен натиска

на инфлацията и нарастващите разходи за енергия, техническо обезпечаване, материали, транспорт, дигитализация, поддръжка и труд, като за различните подсектори бъдат разработени компенсаторни механизми и актуализиращи формули, които да не допускат фактическо обезценяване на бюджета и да предотвратяват задълбочаване на институционалната и проектната нестабилност, казва се още в документа.

Бюджетните решения трябва да отразяват специфичните нужди на сценичните и визуалните изкуства, на музикалния сектор, на филмовата индустрия, на дейностите, свързани с културното наследство, и т.н., изисква Хартата.

Обсъждането и единодушното приемане на Хартата се състояха в присъствието на министъра на културата Евтим Милошев. „Очакваме от него, като представител на изпълнителната власт, да поеме ясна и конкретна отговорност за незабавното прилагане на заложените в Хартата приоритети. Документът не бива да остане просто добро намерение, а трябва да се превърне в практически пътеводител за спешни управленски решения, конкретни мерки с ясни срокове и измерими резултати. Постигнатият безпрецедентен надпартиен консенсус дава необходимата политическа основа за действие и не оставя оправдание за по-нататъшно отлагане на належащите реформи“, посочват от сдружение „Независим културен сектор“. Според представителите му това е изключително важен момент, защото създава предпоставки за приемственост в културните политики, независимо от политическите промени и мандатите на отделните правителства.

Хартата е значимо постижение на обединените усилия на гражданските организации, професионалните общности и представителите на законодателната власт. „Културата не е периферия. Културата трябва да е национален приоритет“, категорични са авторите на изявлението по повод приемането на документ

Документът бе приет единодушно в Комисията по културата и медиите към Народното събрание.
Документът бе приет единодушно в Комисията по културата и медиите към Народното събрание.
Документът бе приет единодушно в Комисията по културата и медиите към Народното събрание.
Документът бе приет единодушно в Комисията по културата и медиите към Народното събрание.
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