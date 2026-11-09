"Евро синема" затваря на 10 ноември

Едно от малките кина на София, където се прожектираше само европейско, фестивално, арт и независимо кино, затваря след 27 години работа. Последните прожекции в двете зали на "Евро синема" на бул. "Александър Стамболийски" са днес. На знаковата дата 10 ноември то ще затвори врати. Евро синема бе създадено в последната година на XX век и в началото носеше името Евро-български културен център като част от финансиран по тогавашната програма "Фар" по-голям проект. Той бе предвиден да включва още изложбена зала, евробългарски консултатично-информационен център, книжарница, интернет кафе и др. с цел насърчаване на европейския културен обмен и изкуство.

От киното сега уведомяват, че използваните от тях помещения представляват имот, който е публична държавна собственост с предназначение за "културна и обществена дейност", предоставен за управление на Министерство на културата. "С оглед на подготовката на предстояща процедура, която ще определи нов наемател, развиващ посочената дейност, отлагана вече доста години, ведомството желае пространството да бъде предварително освободено", съобщава директорът на киното Ина Дърова.

От писмото не става ясно кога ще бъде обявена процедурата и дали от бъдещия наемател ще се изисква да запази предназначението и дейността на киносалона.

"Евро синема" е познато на публиката главно като място за ежегодни прожекции на филми от фестивалните програми на "София филм фест", "Синелибри", Master of Art, "Менар", "Кино за пътешественици", както и вече несъществуващите So! Independent, "Северно сияние" и др.

Признателни сме на всички вас – публиката, творци, оператори и институции във филмовата, културната и обществената сфера за подкрепата и дългогодишната съвместна работа, благодарение на които "Евро Синема" написа своята 27-годишна история, създаде своя запазена марка и бе едно от първите и емблематични арт кина в столицата, казват от екипа. Същите хора от 2014 г. насам стопанисват и друго малко арт кино с три зали - "Културен център G8" на ул. "Гладстон". След закриването екипите на на двете кина ще се обединят, а една от залите ще бъде именувана "Евро Синема", за да бъде съхранен споменът за културната локация. В "G8" най-вероятно ще се пресели и символът на "Евро синема" - рижият котарак Макинтош, който обитаваше пространството около залите от години.

БГНЕС припомня, че през годините съдбата на "Евро Синема" и преди е поставяна на карта. През 2013-а култовото кино бе изправено пред опасност от търг за отдаване под наем. Търгът с тайно наддаване, обявен от културното министерство тогава, приключи ден след извънредните парламентарни избори – 13 май. Спечели го "Хеликон" (които след това стопанисваха книжарницата в съседство). Хора от филмовата гилдия тогава настояха в декларация залата да остане киносалон, събираха се подписи в подкрепа на киното, а негови почитатели обявиха, че ще излязат на протест. На 22 май ведомството определи опасенията от затварянето на салона като "несъстоятелни и безпочвени" и посочи, че условията на търга и проектът на договора предвиждат помещенията да останат културен център с киносалон, сцена и кинокабина.

Сега, само седмица след резултата от президентските избори, "Евро Синема" окончателно затваря врати.