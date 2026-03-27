Конкурсът „Слави Шкаров“ търси новата звезда на балканската режисура

Конкурсът за млад театрален режисьор „Слави Шкаров 2026“, който ще се състои от 15 до 21 юни, ще даде шанс и през тази година на младите режисьори от България, Румъния и Република Северна Македония да реализират на професионална сцена свои концепции за спектакъл. Темата, обявена от настоящия селекционер на конкурса – театроведа д-р Зорница Каменова, е „Лабиринти на настоящето".

В осмото издание организаторът на конкурса Драматичен театър „Сава Огнянов" – Русе, запазва вече утвърдения формат селектираните участници да провеждат работни ателиета съвместно с екипа на театъра и драматурга селекционер. Пред публика и жури ще бъдат представени откъси от разработените концепции, като победителят в конкурса ще получи възможността да доразвие показа си и да го превърне в спектакъл в Русенския театър през следващия арт сезон.

Срокът за кандидатстване в конкурса е 6 април, а допълнителна информация е обявена на сайта на организаторите.

През изминалите години са регистрирани стотици заявки за участие в конкурса за млад театрален режисьор на името на Слави Шкаров, изтъкват от театър "Сава Огнянов". Мнозина от кандидатите вече са утвърдени имена в театралната и режисьорската гилдия.

Победител в първото издание на конкурса през 2018 г. е Максима Боева със спектакъла си в Драматично-куклен театър – Шумен, „Нирвана" от Константин Илиев. През 2019 г. печели Ивайло Ненов с авторския си спектакъл „Три сватби и едно възкресение", вдъхновен от „Слуга на двама господари“ от Карло Голдони. Ивайло понастоящем е изявен режисьор, поставял в Сатиричния театър, а комедийните му проекти „Петък вечер“ и „Неделя сутрин“ са абсолютен хит в репертоара на „Театро отсам канала“, както и мюзикълът „Зоро“ с Владимир Зомбори – продукция на Държавна опера – Русе.

През 2020 г. лауреат на конкурса става Денислав Янев със спектакъла „Една крачка до предела". В момента той е част от Драматичен театър – Габрово, с редица престижни номинации, селекции и награди зад гърба си. През 2022 г. идва ред на Ростислав Георгиев, отличен за спектакъла „Мерсие и Камие" по Самюъл Бекет, който се играе в Театрална работилница „Сфумато“. Ростислав впоследствие получава и „Аскеер“ в категорията за изгряваща звезда за режисурата на авторския си спектакъл на сцената на ДТ – Русе, „БИФЕМ" от Людмила Петрушевска. През 2023 г. се налага актрисата от Народния театър Ева Данаилова с проекта си „Емоции от първа необходимост", по-късно реализиран и като спектакъл в репертоара на Драматичен театър „Сава Огнянов", като след конкурса Ева решава да напусне редиците на първата ни трупа и да влезе в екипа на театъра в Русе.

През 2024 г. победител в конкурса „Слави Шкаров“ е съвсем младият Бюрхан Керим със своята интерпретация на откъс от „Арабска нощ" от Роланд Шимелпфениг, който развива като спектакъл през настоящия сезон. През миналата 2025 г., след разширяването на обхвата на конкурса като международен, печели Тамара Стояноска от Северна Македония с проекта си „Сърце от акула" по романа на Емили Хабек.

Патронът на конкурса – големият режисьор Слави Шкаров, е роден във Велико Търново през 1941 г. Той е възпитаник на професорите Кръстьо Мирски и Анастас Михайлов във ВИТИЗ. Работи в театрите в Добрич, Плевен, Ямбол. От 1969 до смъртта му през 1988-а кариерата му е свързана с Русенския театър. Там поставя „Кръчма под зеленото дърво“ от Петер Ковачик; „Босилек за Драгинко“ от Константин Илиев; „Амадеус“ от Питър Шафър; „От земята до небето“ от Никола Русев; „Боряна“ от Йордан Йовков; „Ричард III“ от Шекспир и др. Като гост-режисьор в Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен, поставя „Мата Хари“ от Недялко Йорданов с участието на днешните големи имена от сцената и екрана Ивайло Христов, Атанас Атанасов, Йорданка Стефанова, Тодор Близнаков, Александър Морфов и др.; „Праг“ от Алексей Дударев; „Ревизор“ на Гогол, „Молиер, или съзаклятието на лицемерите“ от Михаил Булгаков и т.н.

Слави Шкаров си отива от този свят едва на 47 години. От 1991-ва камерната зала в ДТ „Стефан Киров“ – Сливен, носи неговото име, а от 2010-а и камерната зала в Русенския театър е наречена на него. През 2018 г., по повод 30 години от смъртта му, е учреден и национален конкурс за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“.