Танкерите с руски дизел няма да стигнат до САЩ

marinetraffic.com 182-метровият руски танкер Talisman се е отклонил от Атлантическия океан и през Гибралтарския проток е навлязъл в Средиземно море, като в момента е срещу пристанището в алжирския град Аннаба

Опитът на президента Доналд Тръмп да достави руско дизелово гориво преди междинните избори изглежда навлиза в задънена улица, след като два от трите пътуващи към САЩ танкери внезапно промениха курса си.

Тази промяна настъпва на фона на допълнителното влошаване на ситуацията с доставките на дизелово гориво в САЩ: новите данни показват, че запасите за първи път от над две десетилетия са паднали под 100 млн. барела, съобщава Financial Times. А това заплашва да окаже още по-голям натиск върху пазара на горива.

Руският танкер Talisman и притежаваният от Хонконг Leruo, под флага на Сиера Леоне, вече не посочват атлантическото крайбрежие на САЩ като крайна дестинация. В понеделник Leruo го замени с Бразилия, а Talisman се отклони и навлезе в Средиземно море, като сега е край бреговете на Алжир и е подал сигнал „за разпореждания“ (for orders), т.е. - товарът все още няма потвърден купувач или пристанище за разтоварване. Talisman трябваше да пристигне в САЩ на 9 ноември, а Leruo - на 11-и.

Курс към САЩ поддържа само танкерът Agioi Fanendes, плаващ под флага на Малта. По данни на лондонската стокова борса (LSEG), на 22 октомври той е натоварил в Приморск около 40 000 тона дизел. Първоначално неговата крайна дестинация бе Ню Йорк, с пристигане на 7 ноември, но по-късно и той подаде сигнал for orders и не е ясно кога и къде ще пристигне.

„Два от трите руски дизелови танкера бяха пренасочени към други дестинации - обясни казва Мат Смит, аналитик от Kpler, водеща глобална компания за анализи и проследяване на пазарите на суровини. - Agioi Fanendes трябва да пристигне в Ню Йорк този уикенд. Но, предвид явната нерешителност на американските купувачи - поради проблеми с регулациите, законодателството и санкциите - няма да има нищо изненадващо, ако той също промени маршрута си, избягвайки САЩ.“

Трите танкера превозват общо около 140 000 тона гориво.

Танкерите с руски дизел за САЩ намаляват прогресивно

Миналата седмица "Гардиън", позовавайки се на "Грийнпийс", съобщи за 7 танкера с руски дизел, плаващи към САЩ. По-късно вестникът намали броя им до 6, а оценката на товара - от 288 000 на 268 000 тона. Към 3 ноември в интерактивната карта на "Грийнпийс" за корабите от дизеловата сделка останаха 4. Освен трите споменати танкера там беше и Primorye, с посочена крайна дестинация Бахамите.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи за изпращането на първия танкер с дизел още на 23 октомври. Същия ден вицепремиерът Александър Новак обяви, че към САЩ се отправят три кораба с гориво, а на 27 октомври каза, че на 28-и трябва да отплава четвърти. Последното подробно заявление на Новак бе на 30 октомври: „Дизелът пътува за Америка в съответствие с договорните условия. Както е записано в договора, така и ще бъде направено.“

Доналд Тръмп обяви споразумение с Владимир Путин на 9 октомври - 25 дни преди междинните избори за Конгреса, като обеща бързо и съществено понижение на горивото. Такова нещо засега няма: в деня на обявяване на сделката средната цена на дизела в САЩ бе $6,28 за галон, а към 3 ноември струваше $6,29.

Още на 29 октомври The Washington Sun съобщи, че американските компании не искат да купуват руски дизел, дори със значителни отстъпки, опасявайки се от юридически и репутационни последствия. В понеделник губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил изпрати писма до пристанищните оператори в щата, изисквайки да не приемат руско гориво. Тя предупреди за многомилионни глоби, тъй като смята, че разрешението на Министерството на финансите на САЩ противоречи на приетата от Конгреса през 2022 г. забрана за внос на руски енергоносители.

И все пак, дори нито един от танкерите да не се разтовари в САЩ, това не означава непременно неизпълнение на публично обявените условия, защото Тръмп всъщност заяви, че 300 000 тона дизел трябва да бъдат доставени незабавно на американския и световния пазар.

Според условията на сделката, през ноември Русия трябва да достави на пазара 500 000 тона, а след това още 1 млн. Впоследствие, в зависимост от състоянието на руските рафинерии - допълнителни 3 млн. тона. Общото споразумение предполага доставки на над 4,8 млн. тона руски дизел за американския и световния пазар.