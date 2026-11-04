Републиканците на Тръмп загубиха битката за Конгреса

Демократите печелят мнозинство и в двете камари на Конгреса, показват резултатите от междинните избори в САЩ.

Републиканската партия загуби битката за Камарата на представителите, която контролираше досега с 219 на 214 места. Сега временния резултат е 218 на 126 за Демократическата партия, но резултатите показват, че тя ще спечели поне с 255 на 180 , тъй като поведе в 58 района, които преди бяха спечелени от републиканците.

"Щастлив съм. Като на рожден ден, Коледа и Хелоуин взети заедно е", заяви политическият коментатор на CNN Ван Джоунс.

В битката за 100-членния Сенат временният резултат е 53 на 41 и вече е ясно, че ДП ще имат контрол и върху горната камара на Конгреса. Демократът Рой Купър спечели изборите за Сената на САЩ в Северна Каролина, като по този начин открадна първата републиканска крепост. След това Ани Андрюс победи в Южна Каролина републиканската сенаторка Дарлин Греъм, сестра на покойния сенатор Линдзи Греъм, и стана първия сенатор от ДП в щата от 30 години насам. Последва още по-голяма победа за ДП - демократът Адам Хамилтън победи републиканския сенатор Роджър Маршал в Канзас, с което превзе едно място в Сената в щат, който не е избирал демократ в Сената от 1932 г. насам. Решаващият удар бе победата на Джеймс Таларико в Тексас, с която ДП отне необходимите им 4 републикански сенаторски места и ще има контрол и върху Сената.

Една от звездите на републиканците Вивек Рамасвами загуби битката за губарнаторското място в сигурния щат Охайо от Ами Актън. Джина Хинохоса спечели за демократите и губернаторското място в Тексас.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред CBS News, че с радост ще приеме прякора „г-н Вето“, т.е. че е готов да наложи вето върху законопроектите на демократите и да използва широките си изпълнителни правомощия, ако демократите спечелят контрол над Конгреса. Тръмп заяви, че ще приеме резултатите от междинните избори и ще работи с демократите, тъй като изглежда, че те са на път да поемат контрола както над Камарата на представителите, така и над Сената.

Тръмп обясни загубата с това, че не е бил кандидат. "Ако бях в избирателния списък, щяхме да спечелим много лесно. Казах на избирателите: „Представете си, че съм в избирателния списък“, но те не се съгласиха", допълни той.

За Тръмп има и положителна новина - резултатите от Сената показват, че Демократическата партия не може да достигне до мнозинство от 2/3, необходими за отстраняването на президента на САЩ, дори и Камарата да гласува за негов импийчмънт. Сенат, контролиран от Демократическата партия, обаче ще управлява комисиите и ще може да блокира кандидатите на Тръмп за съдебни постове и за членове на кабинета до края на мандата му.

През септември Тръмп обеща да даде по 5 000 долара на всеки пълнолетен американец, ако Републиканската партия запази контрола си над Камарата на представителите и Сената на междинните избори. В тази връзка водещият на Fox News Джеси Уотърс коментира резултатите така: "Това не е „червена вълна“. Не мисля, че ще получим чековете си за 5 000 долара."