Решаващ вот в САЩ подлага на тест втория мандат на Тръмп

САЩ гласуват в решаващи междинни избори, които ще определят бъдещето на законодателната власт във Вашингтон за следващите две години. Изборите се провеждат точно в средата на втория президентски мандат на Доналд Тръмп и традиционно се разглеждат като директен референдум за политиките на Белия дом. Очакванията са, че Републиканската партия ще загуби мнозинството си и в двете камари на американския Конгрес.

Избират се всички 435 места за пълен двугодишен мандат в Камарата на представителите, като до днес Републиканската армия имаше мнозинство пред Демократическата - 219 на 214, при две свободни места. Прогнозите са, че след изборите днес ДП ще има най-малко 220 конгресмени, а РП - около 200, като битката ще бъде за 20 ключови райони сред които Аризона-6, Колорадо-8, Ню Йорк-17, Пенсилвания-10 и Калифорния-22, както и в Айова-1, Мичиган-7 и 4-ти район във Вашингтон.

Избират се и 35 от общо 100 места в Сената, включително и извънредни избори във Флорида и Охайо. След последните избори Републиканската армия имаше предимство 53 на 47, сега изборите започват при резултат 34 на 31 за демократите и битката е за 35-те места, които преобладаващо се държат от републиканци. Сметките показват, че демократите трябва да задържат своите сенаторски места и да спечелят 4 от републиканските.

Прогнозите са, че след днешните избори ДП ще има 49 сигурни сенатори, РП - 46, като 5 щата битката ще е решаваща - Тексас, Канзас, Айова, Охайо и Мейн. Републиканците разчитат на битки в Аляска и Мичиган, където кандидатите на ДП водят.

Изборният ден включва вотове за губернатори в 39 щата, както и за ключови щатски и местни позиции. Републиканците имат превес в момента, те управляват 26 от 50-те щата.

Над 210 милиона регистрирани избиратели отговарят на условията за гласуване, като в много щати вече се отчита рекордна ранно гласуване и вот по пощата.

Инфлацията, потребителските цени и цените на горивата бяха водещи теми за над 80% от гласоподавателите по време на кампанията. Докато Републиканската партия подчертаваше данъчните облекчения и подкрепата за бизнеса, Демократите акцентираха върху натиска върху средната класа и митата.

Напрежението около конфликта с Иран и международните ангажименти на САЩ предизвикаха също сериозни дебати в кампанията.

Близо 50 милиона американци вече гласуваха предсрочно на междинните избори за Конгрес на 3 ноември, като около 22,4 млн. от тях са изпратили бюлетините си по пощата, а 27,4 млн. са отишли лично на избирателните секции, съобщиха американски медии.