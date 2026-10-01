Екзекуция на жена в САЩ се провали след 2 смъртоносни инжекции

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Осъдена на смърт затворничка от щата Тенеси, оцеля след две дози смъртоносна инжекция, съобщават световните медии..

Екзекуцията на 50-годишната Криста Пайк в американския щат Тенеси не е приключила по план, след като сърцето ѝ продължило да бие след две инжекции с пентобарбитал.

Правният екип на Пайк е подал извънредно искане за спиране на изпълнението на смъртната присъда, докато процедурата е била в ход.

„Г-жа Пайк е загубила съзнание и все още има пулс, а от нея се чува силно хъркане“, се посочва в документа, цитиран от Би Би Си.

Един от адвокатите ѝ е заявил, че Пайк „получава животоспасяващи мерки“ в болница, след като са ѝ били поставени две дози пентобарбитал.

Опитът за изпълнение на смъртната присъда е извършен в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил около 20:00 часа местно време в сряда.

Според Асошиайтед Прес на Пайк са били приложени две дози от медикамента. Завесата в помещението за свидетели е била затваряна два пъти, а в даден момент представителите на медиите са били помолени да напуснат.

Адвокатите на Пайк са заявили, че при процедурата са възникнали проблеми с достъпа до вените.

Департаментът на Тенеси защити действията на служителите по време на процедурата.

„Следвана е всяка стъпка от законния, установен протокол за изпълнение на смъртни присъди в щата, одобрен от кабинета на главния прокурор“, заяви говорителката Доринда Картър.

По думите ѝ химикалът, използван при смъртоносната инжекция, е „ефективен“, а протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършените по време на екзекуцията. „Криста Пайк е транспортирана до медицинско заведение извън затвора“, каза Картър.

Окръжният съдия Клифдън Л. Кокър е издал решение, в което се отбелязва, че медицинският персонал е започнал да оказва помощ, поискана от адвокатите на Пайк.