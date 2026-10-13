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Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака

САЩ не са спрели да дават разузнавателни данни

Днес, 00:51
РИА Новости

Русия нанесе ракетен удар по ТЕЦ-4 в Киев - един от основните енергийни обекти в украинската столица. За втори пореден ден, Украйна не е получила предупреждение от партньорите си за изстрелването на балистичните ракети от руска територия, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетите са били засечени от украинските ВВС едва при приближаването им към Киев. 

Това е втората нощ, в която Украйна не получава предупреждение от партньорите си - във ранните часове на вторник украинските ВВС и ПВО също разбраха за идващите ракети в последния момент, над Киев. Предупреждение е имало, но то не е било навреме, стана ясно по-късно.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви във вторник пред Варшавския форум за сигурност, че разузнавателното сътрудничество със САЩ продължава и забавеното обявяване на въздушната тревога се дължи на специалния "тип оръжие, използвано от руската страна." 

"Да, продължаваме това сътрудничество", каза Сибига, като призна, че нощната атака е била съпроводена със закъсняло обявяване на тревога. 

Според OBOZ.UA в понеделник вечерта е имало поне шест взрива, преди да бъде обявена тревога. Украинските ВВС сили съобщиха за шест балистични ракети, като типът им се уточнява. Те са били засечени от радари чак по време на атаката и няма данни откъде в Русия са изстреляни. Предполага се, че са използвани ракети от ЗРК С-400. 

Въпросът за предоставянето на разузнателни данни от САЩ към Украйна е актуален след като медии в САЩ съобщиха, че Вашингтон заплашва да спре разузнавателните данни, ако Киев не се съгласи да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.

В деня на двете изявления се появиха и съобщения, че президентът Доналд Тръмп може да лиши Украйна както от разузнавателна информация, така и от услугата на Starlink, на която силно разчитат украинските военни. Нито едно от тези твърдения не е потвърдено официално от американска страна.

Тръмп обаче заяви във вторник, че САЩ предоставя разузнавателни данни на Украйна. Медии като Politico пък съобщиха, че данните не идват навреме заради технически проблеми, свързани с времето над Украйна през последните дни. 

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