ЕПА/БГНЕС Хакийм Джефрис, кандидат за председател на Камарата, и Катрин Кларк, определена за лидер на представителите на демократите.

Демократите разполагат с най-малко 258 места в Камарата на представителите на САЩ след междинните избори по-рано този месец. По този начин си осигуриха най-голямото мнозинство, притежавано от която и да е от партиите в долната камара на американския Конгрес от повече от три десетилетия насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА .

Последната победа дойде вчера, когато официалните резултати от вота показаха, че демократът от щата Северна Каролина Чък Хъбард е победил съперничката си от Републиканската партия Вирджиния Фокс, която заемаше мястото от 2005 г.

В четири изборни надпревари за Камарата на представителите все още няма обявен краен победител.

"Демократите в Камарата на представителите току-що си осигуриха най-голямото мнозинство, което някоя партия в Конгреса е имала през този век", отбеляза в социалните мрежи Хакийм Джефрис, конгресмен от щата Ню Йорк, който се очаква да стане първият чернокож председател на долната камара на Конгреса, когато новият ѝ състав встъпи в длъжност.

Според данните на Конгреса, демократите за последно са печелели 258 места в Камарата на представителите през 1992 г. и 257 места през 2008 г. Мнозинството на републиканците достигна 247 места по време на 114-ия Конгрес от 2015 до 2017 г.

Победата на демократите подчерта силното недоволство на избирателите от управлението на Доналд Тръмп, най-вече по отношение на икономиката, и от решението му да започне война срещу Иран през февруари, което доведе до рязко покачване на цената на горивата.