Демократите разполагат с най-малко 258 места в Камарата на представителите на САЩ след междинните избори по-рано този месец. По този начин си осигуриха най-голямото мнозинство, притежавано от която и да е от партиите в долната камара на американския Конгрес от повече от три десетилетия насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Последната победа дойде вчера, когато официалните резултати от вота показаха, че демократът от щата Северна Каролина Чък Хъбард е победил съперничката си от Републиканската партия Вирджиния Фокс, която заемаше мястото от 2005 г.
В четири изборни надпревари за Камарата на представителите все още няма обявен краен победител.
"Демократите в Камарата на представителите току-що си осигуриха най-голямото мнозинство, което някоя партия в Конгреса е имала през този век", отбеляза в социалните мрежи Хакийм Джефрис, конгресмен от щата Ню Йорк, който се очаква да стане първият чернокож председател на долната камара на Конгреса, когато новият ѝ състав встъпи в длъжност.
Според данните на Конгреса, демократите за последно са печелели 258 места в Камарата на представителите през 1992 г. и 257 места през 2008 г. Мнозинството на републиканците достигна 247 места по време на 114-ия Конгрес от 2015 до 2017 г.
Победата на демократите подчерта силното недоволство на избирателите от управлението на Доналд Тръмп, най-вече по отношение на икономиката, и от решението му да започне война срещу Иран през февруари, което доведе до рязко покачване на цената на горивата.