Туитър Твърди се, че военният кораб "Меркурий" е потънал. Стойността му е 200 милиона долара

За по-малко от денонощие в либийското пристанище Бенгази бяха взривени два руски кораба. Снощи бе взривена руската корвета "Меркурий", а тази вечер ро-ро фериботът ASCALON.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е нанесла удар по руски товарни кораби, използвани за превоз на оръжие, съобщава The Jerusalem Post, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Атаката е заснета на видео.

Според OSINT анализатора GeoInsider морски дронове са поразили ро-ро кораба Ascalon, отплавал от Балтийск в Калининградска област. Плавателният съд е бил част от конвой, включващ още корабите Anastasiia, Lady D и Lady R.

Руският провоенен Telegram канал „Военен осведомител“ пише, че корабите са превозвали товари за нуждите на „Африканския корпус“ на руското Министерство на отбраната.

Собственик на поразения ро-ро кораб е санкционираната компания „М Лизинг“. Самият Ascalon също е включен в санкционния списък на САЩ.

В средата на октомври 2026 г. корабът е бил забелязан в Балтийск, където на борда му е била товарена военна техника, включително бойни машини на пехотата, бронирани автомобили от клас MRAP и транспортни средства за превоз на личен състав.

Плавателният съд попада под санкциите на САЩ и е класифициран от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) като превозвач на военни товари.

Според източниците либийските военноморски и военновъздушни сили са прехванали над 12 морски дрона, или безекипажни катера, край бреговете на Бенгази вечерта.

По-рано през деня либийските власти потвърдиха, че на борда на руския военен кораб "Меркурий" в пристанището на Бенгази е избухнал взрив. Като вероятна причина за инцидента те посочиха атака с дрон. Твърди се, че корабът е спрял в Бенгази, за да зареди гориво и да попълни запасите си, преди да се завърне в Русия.

"Меркурий" е ескортирал плавателните съдове, превозващи военни товари за износ.

Близкият до руското Министерство на отбраната Telegram канал „Рибар“ съобщи, че за атаката срещу „Меркурий“ са били използвани най-малко шест безекипажни катера, два от които са поразили целта

Данните от сутринта сочат, че най-вероятно корветата "Меркурий", която първа беше ударена, е била унищожена.

"В Либия дронове са атакували руски военен кораб", съобщи преди обед британският военноморски анализатор и OSINT експерт, известен с псевдонима H I Sutton.

Украински канали в социалните мрежи публикуват видеозаписи, за които се твърди, че показват удари по кораба и експлозии на борда му.

Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.



The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.

Както съобщава агенция Reuters, правителството на Източна Либия потвърди, че в пристанище близо до град Бенгази е избухнал взрив на руски военен кораб, като вероятната причина е атака с дронове. Двама медицински източници са съобщили за пострадали при инцидента, но няма загинали. Броят и националността на ранените не са уточнени.

Телеграм каналът De Re Militari съобщава, че информацията не е потвърдена към момента, но има висока вероятност корабът да е бил ударен от украински саботьори. Вече поне три години има данни за дейност на украински саботажни и разузнавателни групи, действащи от база в Триполи.

Видео от атакуващия Аscalon дрон:

Near Benghazi, Libya, another vessel was attacked by unmanned boats (unmanned surface vehicles, or USVs), likely linked to the Russian shadow fleet.



According to information from the Associated Press, citing Libyan military sources, the USVs were likely of Ukrainian origin and… pic.twitter.com/TYIkEv1Ukl — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 22 ноември 2026 г.

Още едно видео от атаката над втория кораб:

Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.

Преди инцидента „Меркурий“ е престоял няколко дни в пристанището. Според изданието корабът е ескортирал конвой от плавателни съдове, свързани с руската държава, които са превозвали военни товари за износ.

По-рано Украйна извърши няколко успешни атаки срещу руски кораби в Средиземно море.

„Корабът, който формално е част от Черноморския флот, но в момента е базиран във военноморски бази на Северния флот в Арктика заради войната в Черно море, е ескортирал конвой. Тези плавателни съдове, свързани с руското правителство, подобно на „Спарта II“, който вчера беше атакуван в Балтийско море, се използват за превоз на оръжия за износ“, пише Naval News.

На 3 юни 2026 г. „Меркурий“, който принадлежи към серията руски многоцелеви корвети от проект 20380 (клас „Стерегущий“), е получил сериозни повреди при атака с безпилотни летателни апарати в Кронщат.

В събота дронове за първи път атакуваха руски кораб във Финския залив. Плавателният съд „Спарта II“ е пътувал от Санкт Петербург към Калининградска област.

Корабът е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради превоз на военни товари и връзки с компанията ООО „Оборонлогистика“, която е единственият официален превозвач на Министерството на отбраната на Руската федерация.