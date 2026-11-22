За по-малко от денонощие в либийското пристанище Бенгази бяха взривени два руски кораба. Снощи бе взривена руската корвета "Меркурий", а тази вечер ро-ро фериботът ASCALON.
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е нанесла удар по руски товарни кораби, използвани за превоз на оръжие, съобщава The Jerusalem Post, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Атаката е заснета на видео.
Според OSINT анализатора GeoInsider морски дронове са поразили ро-ро кораба Ascalon, отплавал от Балтийск в Калининградска област. Плавателният съд е бил част от конвой, включващ още корабите Anastasiia, Lady D и Lady R.
Руският провоенен Telegram канал „Военен осведомител“ пише, че корабите са превозвали товари за нуждите на „Африканския корпус“ на руското Министерство на отбраната.
Собственик на поразения ро-ро кораб е санкционираната компания „М Лизинг“. Самият Ascalon също е включен в санкционния списък на САЩ.
В средата на октомври 2026 г. корабът е бил забелязан в Балтийск, където на борда му е била товарена военна техника, включително бойни машини на пехотата, бронирани автомобили от клас MRAP и транспортни средства за превоз на личен състав.
Плавателният съд попада под санкциите на САЩ и е класифициран от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) като превозвач на военни товари.
Според източниците либийските военноморски и военновъздушни сили са прехванали над 12 морски дрона, или безекипажни катера, край бреговете на Бенгази вечерта.
По-рано през деня либийските власти потвърдиха, че на борда на руския военен кораб "Меркурий" в пристанището на Бенгази е избухнал взрив. Като вероятна причина за инцидента те посочиха атака с дрон. Твърди се, че корабът е спрял в Бенгази, за да зареди гориво и да попълни запасите си, преди да се завърне в Русия.
"Меркурий" е ескортирал плавателните съдове, превозващи военни товари за износ.
Близкият до руското Министерство на отбраната Telegram канал „Рибар“ съобщи, че за атаката срещу „Меркурий“ са били използвани най-малко шест безекипажни катера, два от които са поразили целта
Данните от сутринта сочат, че най-вероятно корветата "Меркурий", която първа беше ударена, е била унищожена.
"В Либия дронове са атакували руски военен кораб", съобщи преди обед британският военноморски анализатор и OSINT експерт, известен с псевдонима H I Sutton.
Украински канали в социалните мрежи публикуват видеозаписи, за които се твърди, че показват удари по кораба и експлозии на борда му.
Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.
The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab
Както съобщава агенция Reuters, правителството на Източна Либия потвърди, че в пристанище близо до град Бенгази е избухнал взрив на руски военен кораб, като вероятната причина е атака с дронове. Двама медицински източници са съобщили за пострадали при инцидента, но няма загинали. Броят и националността на ранените не са уточнени.
Телеграм каналът De Re Militari съобщава, че информацията не е потвърдена към момента, но има висока вероятност корабът да е бил ударен от украински саботьори. Вече поне три години има данни за дейност на украински саботажни и разузнавателни групи, действащи от база в Триполи.
Видео от атакуващия Аscalon дрон:
Near Benghazi, Libya, another vessel was attacked by unmanned boats (unmanned surface vehicles, or USVs), likely linked to the Russian shadow fleet.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) 22 ноември 2026 г.
According to information from the Associated Press, citing Libyan military sources, the USVs were likely of Ukrainian origin and… pic.twitter.com/TYIkEv1Ukl
Още едно видео от атаката над втория кораб:
Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro— OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.
Преди инцидента „Меркурий“ е престоял няколко дни в пристанището. Според изданието корабът е ескортирал конвой от плавателни съдове, свързани с руската държава, които са превозвали военни товари за износ.
По-рано Украйна извърши няколко успешни атаки срещу руски кораби в Средиземно море.
„Корабът, който формално е част от Черноморския флот, но в момента е базиран във военноморски бази на Северния флот в Арктика заради войната в Черно море, е ескортирал конвой. Тези плавателни съдове, свързани с руското правителство, подобно на „Спарта II“, който вчера беше атакуван в Балтийско море, се използват за превоз на оръжия за износ“, пише Naval News.
На 3 юни 2026 г. „Меркурий“, който принадлежи към серията руски многоцелеви корвети от проект 20380 (клас „Стерегущий“), е получил сериозни повреди при атака с безпилотни летателни апарати в Кронщат.
В събота дронове за първи път атакуваха руски кораб във Финския залив. Плавателният съд „Спарта II“ е пътувал от Санкт Петербург към Калининградска област.
Корабът е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради превоз на военни товари и връзки с компанията ООО „Оборонлогистика“, която е единственият официален превозвач на Министерството на отбраната на Руската федерация.