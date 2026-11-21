Руският кораб Sparta II, пътуващ към Калининград, е атакуван във Финския залив.
За атаката съобщи Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област. Въпреки че той не уточни кой точно плавателен съд е станал мишена, естонската гранична охрана посочи, че става въпрос за товарния кораб Sparta II. След нападението на борда е избухнал пожар, придружен от няколко експлозии.
Според данни на изданието The Insider, товарният кораб Sparta II е изчезнал от радарите във Финския залив около 09:00 ч. източноевропейско време – вероятно в момента, в който е бил атакуван. Корабът е бил в неутрални международни води, на около 3 мили от руската граница. Очаква се екипажът да бъде евакуиран.
⚡️❗️BREAKING: A Russian cargo ship bound for Kaliningrad has been attacked by two drones in the Gulf of Finland, according to the Russian Leningrad Oblast Governor.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 21 ноември 2026 г.
The attack reportedly occurred in international waters, approximately three nautical miles from Russia’s maritime… pic.twitter.com/tw7q6SRLaF
Естония съобщи, че сигналът за пожар е получен на 21 октомври, в 9.35 часа. Андрес Тиик от Департамента за гранична охрана добави, че следят за ситуацията заедно с финландские колеги. "Ще реагираме, ако Русия се обърне с международна молба за помощ", каза той.
От Департамента за гранична охрана твърдят, че "към настоящия момент няма информация за замърсяване на акваторията". И добавят, че "в началото на произшествието корабът се е намирал на 11 мили северно от остров Вайндлоо и е останал в зоната на отговорност на Санкт-Петербурския морски спасителен център".
"Удареният кораб се намира в източната част на Финския залив, като е навлязал от международни води в териториалните води на Финландия. Ситуацията не е опасна за другите съдове", съобщи малко по-късно финландската гранична служба.
Корабът Sparta II обект на санкции от САЩ и Украйна от 2022 г. Той се използва основна за превоз на военни товари и собственост на "СК-Юг", която е дъщерна структура на "Оборонлогистика", единственият официален превозвач на министерството на отбраната на Русия. През август 2022 г. е засечен да напуска сирийското пристанище Тартус, превозвайки зенитно-ракетни системи С-300 към Новоросийск.
През нощта срещу 21 ноември Ленинградска област бе обект на атака с дронове. По последни данни, предоставени от губернатора Дрозденко, над региона са били свалени общо 80 дрона.
Украйна все още не е коментирала инцидента.