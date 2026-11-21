Руският кораб Sparta II, пътуващ към Калининград, е атакуван във Финския залив.

За атаката съобщи Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област. Въпреки че той не уточни кой точно плавателен съд е станал мишена, естонската гранична охрана посочи, че става въпрос за товарния кораб Sparta II. След нападението на борда е избухнал пожар, придружен от няколко експлозии.

Според данни на изданието The Insider, товарният кораб Sparta II е изчезнал от радарите във Финския залив около 09:00 ч. източноевропейско време – вероятно в момента, в който е бил атакуван. Корабът е бил в неутрални международни води, на около 3 мили от руската граница. Очаква се екипажът да бъде евакуиран.

⚡️❗️BREAKING: A Russian cargo ship bound for Kaliningrad has been attacked by two drones in the Gulf of Finland, according to the Russian Leningrad Oblast Governor.



The attack reportedly occurred in international waters, approximately three nautical miles from Russia’s maritime… pic.twitter.com/tw7q6SRLaF — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 21 ноември 2026 г.

Естония съобщи, че сигналът за пожар е получен на 21 октомври, в 9.35 часа. Андрес Тиик от Департамента за гранична охрана добави, че следят за ситуацията заедно с финландские колеги. "Ще реагираме, ако Русия се обърне с международна молба за помощ", каза той.

От Департамента за гранична охрана твърдят, че "към настоящия момент няма информация за замърсяване на акваторията". И добавят, че "в началото на произшествието корабът се е намирал на 11 мили северно от остров Вайндлоо и е останал в зоната на отговорност на Санкт-Петербурския морски спасителен център".

"Удареният кораб се намира в източната част на Финския залив, като е навлязал от международни води в териториалните води на Финландия. Ситуацията не е опасна за другите съдове", съобщи малко по-късно финландската гранична служба.

Корабът Sparta II обект на санкции от САЩ и Украйна от 2022 г. Той се използва основна за превоз на военни товари и собственост на "СК-Юг", която е дъщерна структура на "Оборонлогистика", единственият официален превозвач на министерството на отбраната на Русия. През август 2022 г. е засечен да напуска сирийското пристанище Тартус, превозвайки зенитно-ракетни системи С-300 към Новоросийск.

През нощта срещу 21 ноември Ленинградска област бе обект на атака с дронове. По последни данни, предоставени от губернатора Дрозденко, над региона са били свалени общо 80 дрона.

Украйна все още не е коментирала инцидента.