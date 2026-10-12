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България ще търси доказателства за атаката с дронове, ама няма с какво

Военният министър чака транспортния да намери подводен дрон, а Радев поиска помощ от НАТО и ЕС

Днес, 19:25
На фона на всичко случващо се военният министър Димитър Стоянов и вътрешният Иван Демерджиев твърдят, че всичко по границата е под контрол
БГНЕС
На фона на всичко случващо се военният министър Димитър Стоянов и вътрешният Иван Демерджиев твърдят, че всичко по границата е под контрол

Сагата около въпроса чии са дроновете, които потопиха един и опожариха друг търговски кораб в българската икономическа зона в Черно море става все по-трагикомична. Президентът, премиерът, военният министър, председателят на парламентарната група на Прогресивна България, шефът на комисията по отбрана в НС искат твърди доказателства, че дроновете са руски. От кого ги искат - не е ясно, защото по закон те трябва да наредят и организират търсенето на дроновете. Но на всичко отгоре се оказва и че българската държава няма с какво да издири тъй необходимите останки, та призова на помощ едва ли не целия свят.

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"Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон, и евентуално той да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб в икономическата зона на България в Черно море", заяви днес отговор на журналистически въпрос министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“ в София. Той посочи, че към момента не се предвиждат нови операции от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили,. 

Относно помощ от страни от НАТО, Стоянов каза, че са отправили запитване, когато падна дронът до Кардам, и са поискали усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и т. н., за да има ситуционна осведоменост. "Към момента нямаме отговор от тяхната страна. Ще пуснем ново искане", добави министърът.

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Попитан дали е имало контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Икономическата зона е международни води и може би през Министерство на външните работи трябва да се влезе в контакт.

"Иначе поддържаме връзка с нашите колеги. Ако при тях има налична информация, тя да ни бъде предоставена, включително сателитни снимки, които могат да ни бъдат от помощ. В момента такива не са ни предоставени", заяви още министърът на отбраната. 

Иначе в доклада си пред конференцията Стоянов оптимистично обяви, че МО предприема засилени мерки по разузнаване и наблюдение на акваторията на Черно море, както и обмен на информация със съюзниците от НАТО. Повишени била "междуведомствената координация и готовността на Въоръжените сили за подпомагане на органите на държавната власт и за реагиране при нови инциденти" и били "въведени и допълнителни мерки за защита на военни формирования и обекти от критичната инфраструктура". Сред основните приоритети били "развитието на безпилотни системи, средства за противодействие на дронове, киберотбрана, радиоелектронна борба и способности в космическия домейн". Министерството на отбраната работело активно и за внедряване на изкуствения интелект с цел повишаване на киберзащитата.

Премиерът Румен Радев също се включи в търсенето на чужда помощ за намирането на доказателства. От официално правителствено съобщение се разбра, че "България е поискала техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на  разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море". Радев е написал писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Българският премиер подчертал "необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния й характер". Така и не става ясно защо чак сега България търси официално тази помощ, след като от инцидентът мина почти седмица.

В писмата си министър-председателят подчертал "действията, предприети от страна на българската държава както в хода на спасителната операция, така и за разследване на нападението". Поискано било и "съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като въпреки положените усилия от страна на България, не са открити останки от дроновете, които биха позволили установяване на техния произход".

Премиерът Румен Радев отбелязвал и че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. Във връзка с това страната ни поддържала и контакт с НАТО относно оказването на съюзническа подкрепа за разследването. "Европейският съюз също има съществена роля, съдействайки за осигуряване на техническа помощ от Комисията и нейните агенции. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението", пишат от правителствената пресслужба..

В писмото си Радев подчертал, че България е решена след установяване на отговорността за нападението да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя.

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