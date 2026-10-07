Надежда Нейнски: Ударите на руските дронове са провокация

Руските дронове, с които се удрят търговски кораби, са умишлена провокация на Москва. Това обяви бившият външен министър и посланик в Турция Надежда Нейнски по повод инцидента в Черно море, при който комбинирана атака от морски и въздушни дронове потопиха един и запалиха друг търговски кораб.

Това вече не е чужда война, а война в българската икономическа зона на Черно море и е заплаха за българската национална сигурност, заяви тя и обяви, че има всички основания да се задейства чл.4 от Договора за НАТО.

"Член 4 дава възможност на държава членка, която смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени, да поиска консултации със съюзниците. Член 4 не води автоматично до член 5. Когато една държава членка на НАТО се чувства застрашена, тя може да поиска консултации, в които да изложи своите опасения и да поиска солидарност и подкрепа от съюзниците“, обясни бившият външен министър. Според нея България трябва да използва именно този механизъм.

Нейнски смята, че трябва да има разговори и действия едновременно от България, Румъния и НАТО, а и Турция, която също е натовска държава. Според нея въпроса не е защо се свиква КСНС, а защо се свиква чак сега.

Нейнски обяви, че би следвало Външно министерство да извика руската посланичка Митрофанова, по начина, по който бе извикана украинската посланичка, когато украински дрон падна в нивите край Кардам.

Според Нейнски въпросът вече не е единствено кой стои зад атаките, а какво ще предприеме българската държава, за да предотврати подобни инциденти. „Ние очакваме не просто да кажат, че е дрон. Очакваме да ни кажат какво ще предприемат, за да не се повтори“, заяви тя.

Бившият външен министър смята, че България трябва да използва много по-активно членството си в НАТО и Европейския съюз. „Не знам какво точно още трябва да се случи, за да се разбере, че трябва да бъдем активни по отношение на българската национална сигурност“, каза Нейнски.

Според бившия външен министър една от целите на подобни действия е да предизвикат страх и вътрешни дебати в европейските държави за това доколко са защитени. „Страхът винаги води до грешни решения. Страхът не може да ни кара да коленичим пред заплахите“, заяви тя.

Нейнски подчерта, че България като член на НАТО и ЕС трябва да използва възможностите, които тези съюзи ѝ дават.

„Това беше и смисълът от нашето членство – да мултиплицираме собствената си сила през силата на съюзните държави“, каза тя.

Според нея т.нар. многовекторна външна политика създава рискове. „Многовекторната политика е, както казва народът, да седиш на няколко стола и в крайна сметка да се окажеш на земята“, коментира Нейнски.

Според нея има логика да се очаква засилване на атаките през зимата.

„Русия винаги се възползва от влошените климатични условия. На практика това е един от инструментите и досега през зимните месеци атаките са се ожесточавали“, заяви тя.

Затова според Нейнски България трябва да използва оставащото време, за да се подготви за възможно увеличаване на рисковете.

„Европейският съюз, НАТО и в частност България като член на двата съюза трябва да влязат много подготвени в тези зимни месеци“, каза тя.