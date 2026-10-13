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България, Румъния и Турция готвят обща позиция за рисковете в Черно море

Днес, 18:43
Булфото

Президентите на България, Румъния и Турция са в процес на съгласуване на общ текст, в който ще изложат всички рискове, които са валидни в басейна на Черно море, заяви държавният ни глава Илияна Йотова в "Още от деня" на БНТ. Този текст ще бъде представен в рамките на извънредна точка в следващото заседание на върха в Брюксел. Ще потърсим съдействието на всички държави, които граничат с Черно море, добави Йотова.

Войната влезе в Черно море и се притесняваме, че ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, смята президентът. "Тревожно е, рисково е, безпрецедентните и драстичните атаки от днес показват, че войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава", допълни Йотова.

Разговори и търсене на обща позиция има и между военните министри на България, Румъния и Турция. Очаква се до 10 дни да има среща между министрите. 

Йотова заяви, че засега не се обсъжда чл. 4 от договора на НАТО. Тя подчерта, че Румъния и Турция страдат повече от нас, но не са задействали този член. Той предвижда консултации, а ние вече правим такива и по-добре е той да бъде задействан от група държави, както бе задействан през 2022 г. - след старта на войната в Украйна. 

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