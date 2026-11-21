БГНЕС Емре Ялван и Мурат Сайдам са конвоирани от полицаи при отвеждането им към самолета, с който бяха върнати в Турция.

България предаде на Турция двама мъже, които бяха издирвани с червена бюлетина на "Интерпол" за тежки престъпления, съобщи БГНЕС.

Емре Ялван е сочен от турските власти за ръководител на организирана престъпна група, свързвана с 60 отделни престъпни деяния. Той е известен с прякора "Араб", а властите в южната ни съседка го определят като водач на "ново поколение организирана престъпна група". Издирван е с международна червена бюлетина за въоръжен грабеж, извършен през нощта от повече от едно лице. Освен това срещу него е имало издирване на национално ниво по още 11 обвинения.

Според турското издание "Таквим" той е бил арестуван в България на 21 август 2026 г. по заповед на прокуратурата в Бакъркьой. Срещу него има влязла в сила присъда от 4 години и 7 месеца лишаване от свобода за въоръжен грабеж, като е трябвало да изтърпи оставащата част от наказанието. На 18 септември турското Министерство на правосъдието е изпратило официално искане за екстрадицията му, а Окръжният съд в Хасково е одобрил предаването му на Турция.

Другият предаден е Мурат Сайдам, издирван по подозрения за трафик и разпространение на наркотични вещества, незаконно лишаване от свобода чрез сила, заплахи или измама и притежание на незаконно огнестрелно оръжие и боеприпаси. Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи поясни, че срещу Сайдам има и влязла в сила присъда лишаване от свобода.

"Доведохме в страната ни от България двама бегълци, издирвани с червена бюлетина. Единият е ръководител на престъпна група, свързана с 60 отделни престъпни деяния, а другият е наркодилър с влязла в сила присъда лишаване от свобода. Те помислиха, че бягството означава спасение, но пътят им ги отведе до турското правосъдие. Нека онези, които смятат чужбина за сигурно убежище, знаят: нашата борба не приключва на границата. Където и да избягате, ще ви открием един по един с твърдата воля на Турция и ще ви предадем на правосъдието. Нито една граница не може да прикрие престъпление, нито едно разстояние не може да заличи сметката", коментира Чифтчи.