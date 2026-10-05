Турски самолет кацна аварийно заради сигнал за бомба

Пътнически самолет на турската авиокомпания AJet (полет VF4180), изпълняващ редовен полет от столицата Анкара за Шанлъурфа, извърши извънредно аварийно кацане на летище „Шанлъурфа GAP“ (Şanlıurfa GAP Airport) поради намерена бележка със заплаха за намерено взривно устройство.Самолетът е излетял от Анкара около 19:00 ч. местно време. По време на полета вторият пилот открил в тоалетната захлаха за бомба написана на салфетка. Пилотите незабавно са задействали протокола за извънредни ситуации и са поискали приоритетно кацане.

Лайнерът се е приземил успешно и безопасно в 20:05 ч. На борда са се намирали общо 143 души – 136 пътници и 7 членове на екипажа. Бомба не е откирта.

Губернаторът на провинция Шанлъурфа Хасан Шълдак потвърди случая и заяви, че всички 143 души са били незабавно евакуирани невредими от самолета. Мерките за сигурност на летището са издигнати до най-високо ниво. Специализирани екипи за обезвреждане на заграждения и полицейски кучета провеждат детайлен оглед на самолета и багажа на пътниците за наличие на взривни вещества. Разследването за установяване на автора на бележката продължава.

На всички пасажери е взет образец от почерка за да се сравни с написаното върху салфетката.

И още един случай:

Още един самолет бе заплашен с взрив - хърватската полиция евакуира самолет на Air Serbia в Сплит след сигнал за бомба. Самолетът бе претърсен, след като 75-годишен пътник на полет от Сплит до Белград заявил, че на борда има бомба, съобщиха хърватски медии. Полицията е започнала разследване срещу 75-годишния мъж за подаване на фалшив сигнал. Преди излитането той заявил на екипажа, че в самолета има бомба, а след това уточнил, че се шегува.