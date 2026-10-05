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Турция и Пакистан пращат войски в защита на С. Арабия

Днес, 00:07

Пакистан, Саудитска Арабия и Турция официално се споразумяха да задействат оперативно Споразумението от Мека, предоставяйки войски, военна техника и логистични ресурси за защитата на пакта.

Спешната мобилизация и координация на "ислямското НАТО" идва в отговор на поредицата от ракетни нападения и атаки с дронове, извършени от йеменските бунтовници хути срещу стратегически обекти в Саудитска Арабия, включително срещу съоръжения на петролния гигант Saudi Aramco в Янбу и чувствителни цели в столицата Рияд.

Нападенията срещу саудитска територия станаха първият практически тест за Споразумението от Мека. Пактът бе сключен на принципа на колективната сигурност (подобно на член 5 от договора на НАТО), според който всяко въоръжено нападение срещу една от държавите се счита за агресия срещу всички тях.

Декларацията предвижда конкретна оперативна съвместимост между армиите на Исламабад, Анкара и Рияд, включително разполагане на въоръжени контингенти, координация на противовъздушната отбрана и съвместни логистични действия за предотвратяване на последващи въздушни удари. 

В изявлението не се уточнява каква точно ще бъде ролята на военнослужещите след пристигането им в Саудитска Арабия.

Външните министри на трите държави проведоха извънредни срещи за планиране на съвместен военен отговор спрямо ескалацията от Йемен. В рамките на тази среща бе решено, че пенсионираният пакистански генерал-лейтенант Науман Махмуд ще е първи генерален секретар на алианса с тригодишен мандат. 

Същевременно дипломатически източници потвърждават, че пактът остава отворен за присъединяване и на други страни от региона, сред които Египет, Катар и Бангладеш.

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Ключови думи:

Турция, Пакистан, Саудитска Арабия, хути

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