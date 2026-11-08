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Ракета на хутите удари небостъргач в Рияд

Днес, 12:11
Пораженията са в средата на небостъргача „Арамко тауър“ 
Пораженията са в средата на небостъргача „Арамко тауър“ 

Небостъргачът "Арамко тауър" във финансовия квартал на столицата Рияд е претърпяла щети от падащи отломки от две пресечени ракети, съобщиха властите в Саудитска Арабия.

Кулата е административната сграда на саудитския петролен гигант "Сауди Арамко" и се намира във финансовия район "Крал Абдула".

Агенция Ройтерс предаде, позовавайки се на очевидци, че по небостъргача има щети, причинени от проектил.

Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция тази сутрин съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали две балистични ракети, с които йеменските бунтовници хути са атакували Рияд. Отломки от ракетите са паднали върху небостъргача.

Службата за гражданска отбрана на кралството обяви тревога в саудитската столица, като в последствие в града се чуха няколко мощни експлозии. По-късно властите заявиха, че опасността е отминала.

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