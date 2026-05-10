Войната в Иран вдигна печалбата на „Сауди Арамко“ с милиарди

Шефовете на саудитската компания, която отдавна има пазарна цена от близо 2 трилиона долара

Саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) отчете ръст от 25 на сто на нетната си печалба през първото тримесечие на годината на фона на напрежението около войната между САЩ и Иран, което ограничава корабоплаването през Ормузкия проток и принуждава компанията да използва изцяло капацитета на своя източно-западен нефтопровод, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Най-големият износител на петрол в света е реализирал нетна печалба от 32,5 млрд. долара за тримесечието, приключило на 31 март, над прогнозата на анализаторите, анкетирани от „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group - LSEG), за 30,95 млрд. долара.

Общите приходи на компанията са нараснали с близо 7 на сто на годишна база до 115,49 млрд. долара, подпомогнати от по-високите цени и увеличените обеми на продажбите на суров петрол, както и на рафинирани и химически продукти.

Блокадата на Иран върху корабоплаването през Ормузкия проток на фона на конфликта със САЩ и Израел доведе до сериозни ограничения в доставките на енергоизточници и рязко повиши цените на петрола. Това е накарало „Сауди Арамко“ да увеличи преноса на суров петрол от източното крайбрежие към пристанището Янбу на Червено море.

Главният изпълнителен директор на компанията Амин Насер заяви, че източно-западният нефтопровод, който е достигнал максималния си капацитет от 7 милиона барела дневно, се е превърнал в „критична артерия за доставки“.

„Нашият източно-западен нефтопровод, който достигна максималния си капацитет от 7,0 милиона барела петрол на ден, се доказа като критична артерия за доставки, спомагаща за смекчаване на въздействието на глобалния енергиен шок“, посочи Насер.

По думите му „надеждното енергоснабдяване е критично“.

Нефтопроводът може да доставя около 2 милиона барела дневно към рафинериите на западния бряг на Саудитска Арабия, а останалите 5 милиона барела дневно са предназначени за износ.

По време на конфликта Саудитска Арабия е намалила производството си с 2 милиона барела дневно, след като Иран блокира Ормузкия проток – маршрут, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол.

Коригираната нетна печалба на „Сауди Арамко“ за първото тримесечие е достигнала 33,6 млрд. долара, над средната прогноза на анализаторите за 31,16 млрд. долара. В сумата не са включени еднократни счетоводни позиции в размер на 1,06 млрд. долара.

Капиталовите разходи на компанията са спаднали леко до 12,1 млрд. долара спрямо 12,5 млрд. долара година по-рано и спрямо 13,4 млрд. долара през четвъртото тримесечие на 2025 година. За цялата година „Сауди Арамко“ предвижда капиталови разходи в размер на между 50 и 55 млрд. долара.

Компанията обяви базов дивидент за първото тримесечие в размер на 21,9 млрд. долара, което представлява увеличение от 3,5 на сто спрямо същия период на миналата година. Дивидентът ще бъде изплатен през второто тримесечие и е част от очакваните общи дивиденти в размер на 87,6 млрд. долара за 2026 година.

„Сауди Арамко“ продължава да бъде основен източник на приходи за саудитската държава, която разчита на дивидентите на компанията за финансиране на вътрешните разходи и покриване на бюджетния дефицит. Саудитското правителство притежава пряко близо 81,5 на сто от компанията, а държавният Публичен инвестиционен фонд държи още 16 на сто.

Свободният паричен поток е намалял до 18,6 млрд. долара спрямо 19,2 млрд. долара година по-рано, повлиян от увеличението на оборотния капитал с 15,8 млрд. долара.

Финансовият ливъридж на компанията, измерващ съотношението между дълг и собствен капитал, се е повишил до 4,8 на сто към 31 март спрямо 3,8 на сто в края на 2025 година.