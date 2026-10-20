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Анкара ратифицира договора за ислямското НАТО

Станаха ясно подробности за Споразумението от Мека

Днес, 16:06

Турското правителство внесе за ратификация в Меджлиса в Анкара текста на Споразумението от Мека, подписано на 7 август в Мека от президента Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Депозирането на споразумението в Меджлиса осветли за първи път пълното съдържание на документа от 16 члена, който създаде нов отбранителен съюз по модела на член 5 от Северноатлантическия договор.

В центъра на договора е клаузата, че въоръжено нападение срещу която и да е от страните се смята за нападение срещу всички. Договорът не посочва конкретна държава или регион като заплаха. Според член 2 страните трябва веднага да помогнат на нападнатия партньор, като обхватът и видът на подкрепата се определят след обективна оценка на нуждите и в рамките на наличните ресурси. Правното основание е правото на самоотбрана по член 51 от Устава на ООН. Мерките включват логистична подкрепа в мир и във война, с оръжие, боеприпаси, гориво, резервни части и друго оборудване, както и обмен на разузнавателна информация по защитени канали. Секретни данни не могат да се предават на държави, фирми или лица извън трите страни. Договорът предвижда още съвместни учения и обучение, съвместно производство и научноизследователски проекти в отбранителната промишленост, както и сътрудничество в борбата с тероризма.

Споразумението създава Стратегически политически и отбранителен комитет от външните министри, министрите на отбраната и началниците на генералните щабове, който ще заседава два пъти годишно с ротационно домакинство. Комитетът има секретариат със седалище в Саудитска Арабия и генерален секретар с тригодишен мандат, като на поста се редуват трите държави. На 23 септември Пакистан обяви, че първият генерален секретар е генерал-лейтенант о.з. Науман Махмуд.

Процедурите за присъединяване на нови членове се определят от комитета с консенсус на основателите, така че без съгласието на трите не може да влезе нов член. Договорът е безсрочен, но всяка страна може да се оттегли след 10 години от влизането му в сила, като уведоми другите писмено поне три месеца предварително. Влиза в сила, когато последният ратификационен документ бъде депозиран, а в Турция това изисква одобрение от парламента.

На 5 октомври комитетът заседава извънредно в Рияд, осъди атаките срещу Саудитска Арабия и реши да се подготви бързото разполагане на военни сили. Пакистанският външен министър Исхак Дар определя съюза като чисто отбранителен и отворен за други държави, а турският външен министър Хакан Фидан говори за разширяването му.

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