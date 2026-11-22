Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател на кралството принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. Радев е на официално посещение там.

В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите да реализират общи проекти с България, обяви Радев. От пресслужбата на Министерския съвет допълват, че са обсъждани инвестиции в енергетиката, създаването на индустриални паркове, туризма, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията.

През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти, посочи премиерът. Румен Радев отбеляза също така, че скоростта и мащабите, с които Саудитска Арабия се променя и модернизира, са наистина впечатляващи и публикувана наскоро класация на ООН определя Саудитска Арабия като световен лидер в дигиталната трансформация и електронното управление.

Радев е поканил принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин на 8 април следващата година заедно с Европейската комисия. В този контекст Радев посочи ключовата роля на Саудитска Арабия за доставката на енергийни ресурси чрез бъдещия железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Транспортният министър Георги Пеев пък е обсъждал възстановяване на директните полети между София и Рияд. Такива имаше от нискотарифния превозвач "Уиз Еър" преди време, но те просъществуваха само няколко месеца.