Министерски съвет Радев беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Започна официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Саудитска Арабия, съобщиха от правителствената информационна служба.

Визитата на българския премиер е по покана на престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

В Рияд премиерът Радев беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

Утре Румен Радев ще се срещне с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

Двустранни срещи ще имат и членовете на водената от Румен Радев делегация, в която участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров, посочват още от правителствената информационна служба.

В началото на месеца министър-председателят Румен Радев разговаря с министъра на вътрешните работи на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф Ал Сауд, който беше на посещение в България.