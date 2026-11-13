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Според ГЕРБ премиерът "брани господарите си в Кремъл"

Радев очевидно се страхува от Русия, коментираха от ДБ позицията в Дъблин

Днес, 11:44
Пак имаме външна политика на Шрьодингер – хем ни има, хем ни няма, коментира зам.-шефът на ГЕРБ Даниел Митов.
БГНЕС
Пак имаме външна политика на Шрьодингер – хем ни има, хем ни няма, коментира зам.-шефът на ГЕРБ Даниел Митов.

Неясната позиция на премиера Румен Радев, който е подкрепил с резерви декларацията на среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, провокира парламентарната опозиция у нас, която разкритикува външната му политика.

Зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов заяви пред медиите, че не става ясно какво е подписал премиерът и с какви резерви. "Пак имаме външна политика на Шрьодингер – хем ни има, хем ни няма. Очевидно премиерът не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл и им дава сигнал, че брани техните интереси", смята Митов, който е бивш външен министър.

По сходен начин критикува премиера и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. По думите му, това е "поредната хибридна позиция на България – хем сме се присъединили, хем не сме се присъединили". "Г-н Радев очевидно се страхува от Русия", счита политикът от ДБ. И с ирония допусна, че управляващите "си представят, че Елисейският дворец е военно поделение на сухопътни войски в България и могат да заповядат да боядисат тревата зелена".

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