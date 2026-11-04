Отложен брифинг за операция на ГДБОП запали политически скандал

Отложен с часове брифинг след операция на ГДБОП срещу незаконна фабрика за цигари запали политически скандал и предизвика съмнения и обвинения в опит за потулване на случая. Едва след като лидерът на ДБ и депутат Ивайло Мирчев отправи остри въпроси към вътрешния министър Иван Демерджиев, МВР, ГДБОП и прокуратурата дадоха официална информация.

"Трима души са задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) заради съхранение на съоръжения за производство на тютюневи изделия. Акцията е осъществена съвместно с Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Благоевград", каза на брифинг в късния следобед в благоевградското село Рилци комисар Иван Стоилов – началник на отдел в ГДБОП.

При акцията, проведена в следобедните часове във вторник в помещение в селото, са установени голям брой машини, техника, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия, посочи комисар Стоилов. По думите му единият от задържаните е „знакова фигура“ по оперативни данни на ГДБОП в тази дейност – производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари.

Образувано е досъдебно производство в условията на неотложност, което се наблюдава от Районна прокуратура – Благоевград, каза районният прокурор Елица Калпачка, цитирана от БТА. Прокурор Калпачка посочи, че престъплението, за което се води разследване, е за съхранение на съоръжения, които служат за извършване на производство на тютюневи изделия. Тя допълни, че до момента не е установена надлежна регистрация на машините, иззети по досъдебното производство, по надлежния ред. По думите ѝ за такова престъпление законът предвижда до три години лишаване от свобода.

Лицата са задържани по реда на Закона за МВР за срок до 24 часа. В момента тече активно разследване по делото и предстои да се прецени налице ли са достатъчно доказателства за повдигане на обвинение, респективно за вземане на адекватна мярка, каза още прокурор Калпачка.

Часове по-рано съпредседателят на ДБ и депутат Ивайло Мирчев поиска обяснение от вътрешния министър Иван Демерджиев за операцията.

"ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари и иска да се похвали пред медиите, но някой отгоре бързо потулва случая, защото собственикът се оказва близък до „Прогресивна България“. Ако това ви се струва прекалено, лъжете се. Вчера в благоевградското село Рилци ГДБОП разби нелегална фабрика за производство на цигари. Тази сутрин, в 07:30 ч. беше насрочен официален брифинг, на който да бъдат оповестени подробности за акцията пред медиите. Локацията, изпратена от пресцентъра на полицията бе именно в откритата фабрика. Минути след отправената до медиите покана, брифингът е отложен", написа във фейсбук Мирчев.

Той добавя: "Каква може да е причината за това? Според наши източници, имотът принадлежи на бизнесмен, за когото се твърди, че е близък до управляващите и спонсор на предизборни кампании. Медийни публикации го свързват и с безвъзмездното предоставяне на офис на „Прогресивна България“ в Сандански".

Според Мирчев министърът на вътрешни работи дължи отговори на много въпроси и той ги отправя официално към него.

Въпросите на депутата от ДБ са:

1. Каква е причината за внезапното отлагане на предварително обявения брифинг на ГДБОП и кой е взел това решение?

2. Какво е установено при акцията в Рилци, какви количества нелегални цигари и оборудване са открити и има ли задържани?

3. Установена ли е съпричастност на собственика на имота към незаконната дейност?

4. Проверяват ли се евентуални политически зависимости или опити за оказване на влияние върху разследването?

5. Кога МВР ще представи пълна и официална информация за случая?

"Ако Румен Радев допусне двоен стандарт в борбата с организираната престъпност, това ще бъде предателство към всеки един от близо 1.5 милиона български граждани, които гласуваха за него през април", коментира Мирчев.