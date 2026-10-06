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Американска делегация ще оценява защитата ни от дронове

Днес, 16:06
БГНЕС

Американска делегация от Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент ще пристигне у нас за да направи оценка на възможностите на България за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. Експертният екип е у нас по искане на вътрешния министър Иван Демерджиев.

В рамките на посещението е планирана съвместна среща с представители на две парламентарни комисии - по отбрана и по вътрешна сигурност и обществен ред.

Посещението идва на фона на засиленото внимание към сигурността в Черно море след атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.

При инцидента единият от плавателните съдове потъна, а другият беше обхванат от пожар. Българските власти определиха атаката в изключителната икономическа зона на страната като недопустимо нарушение на международното право. Случаят постави отново на дневен ред рисковете за корабоплаването и необходимостта от защита срещу безпилотни системи в Черноморския регион.

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Иван Демерджиев

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