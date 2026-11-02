Демерджиев атакува остро Сметната палата заради Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна остро Сметната палата заради лидера на ДПС Делян Пеевски, като дори я обяви за "чадър" и за регулатор, който пази господарите си. Поводът - отказът й да проверява полетите на Пеевски.

"Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Не вижда проблем и в това, че липсва официално предоставена информация как са заплатени тези воаяжи. Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание", написа Демерджиев в пост във “Фейсбук”.

Той припомня, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза.



"Днес, ден след втория тур на президентските избори, официално получих писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да уважат сигнала, който им изпратих на 31 юли", твърди още МВР-шефът.



Демерджиев остро напада Сметната палата. "За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си. Припомням ви, че през лятото на 2023 година ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Главчев за председател на Сметната палата със 7-годишен мандат".



"Всеки път, в който се зачудите защо е важно съдебната реформа да се състои и да се избере нов Висш съдебен съвет, си спомнете, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийска градска прокуратура. Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС”, пише още Демерджиев.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев обаче поясни, също с пост във “Фейсбук”, че решението засяга само сигнала за конфликт на интереси, а не доходите на Пеевски. “Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП,” пише Главчев.

Процес

Преди няколко седмици Сметната палата реши да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски по сигнал от вътрешния министър Иван Демерджиев за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката трябва да обхване тригодишен период, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършване на проверката е 3 месеца, а при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен, след което се взема мотивирано решение за наличие или липса на конфликт на интереси, съобщиха тогава от Сметната палата.



Още сигнали

Демерджиев пусна сигнал срещу Пеевски и в НАП. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери: действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи; периода, през който са извършени тези разходи; източника и произхода на средствата, с които са заплатени; наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди; съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, пишат още от МВР.