Демерджиев обвърза бомбените заплахи с полетите на Пеевски

БГНЕС Иван Демерджиев първо каза, че атаките целят да дестабилизират страната. После посочи, че е открил зависимост между тях и изслушванията му.

Политическото говорене около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски вече звучи съвсем странно. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев, който повдигна казуса с полетите, заговори в парламента, че има зависимост между неговите изслушвания по темата пред депутатите и вълна от анонимни бомбени заплахи в страната. В същото време шефът на МВР допусна, че заплахите могат да са плод на "хибридни операции" срещу България.

На днешния парламентарен контрол депутатът от "Възраждане" Ивелин Първанов поиска отговори за заплахите, получени в множество градове в страната и засегнали най-различни публични институции и обекти – съдилища, болници, общини, пристанища, детски градини и училища. При проверките на властите взривни устройства не са били открити.

Демерджиев разказа, че заплахите от месец юни досега са били стотици. За изпращането им неизвестни лица са използвали пробити от тях електронни пощи. Не може да се установи реалният подател, тъй като самоличността му е прикрита с анонимизиращи инструменти и услуги. Някои от компрометираните кутии и сървъри дори са били предлагани за продажба в хакерски форуми.

Властите предполагат, че източникът на заплахите е извън България. Проверките са показали, че в изготвянето им е използван автоматизиран инструмент за превод. Оказва се, че не може да се направи много като противодействие – подателите използват различни кутии за различни получатели, а доставчиците на електронни пощенски услуги не могат да помогнат с идентифицирането на реалния източник на заплахите. Има протокол за действие при подобни случаи, но според шефа на МВР той не се спазва.

Демерджиев предположи, че целта на заплахите е "провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакции на институциите". "Подобни атаки очевидно целят дестабилизация и всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм, подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции и саботиране на дейността на институциите", заяви той.

След това неочаквано обвърза тази външна според него заплаха с изслушванията, които даваше в парламента за полетите на Пеевски и връзката им с обществените поръчки за мантители. Никой не го беше питал за това, а и той самият не спомена името на лидера на ДПС, но стана ясно, че има предвид точно него.

"Наблюдава се една интересна зависимост, която трябва да подчертая. Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли , когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3-8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, през тази седмица – вчерашното ми изслушване ", обяви Демерджиев.

Накрая обяви, че след изслушването от 2 юли самолетът, с който са извършвани полетите, е бил продаден на дубайска компания. Така и не се разбра към кого отправя всички тези твърдения.

РЕАКЦИЯ

Пеевски изглежда го прие като поредна атака срещу себе си. Малко по-късно той излезе пред журналистите в парламента и саркастично обяви, че ще подари термометър на вътрешния министър, тъй като "явно е качил температурата или жена му не го е завивала".

"Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен, всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за този кабинет – всичко за тях, цялата им корупция и всичко, което творят", закани се лидерът на ДПС на правителството на Румен Радев.