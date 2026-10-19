Нова вълна бомбени заплахи заля страната

БГНЕС Всички намиращи се в сградата на НЗОК бяха евакуирани

След 10-дневна пауза в България отново започнаха да валят заплахи за поставени бомби в различни учреждения.

Новата вълна започна от София, където СДВР съобщи, че са получени сигнали в няколко институции. От сградата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) сутринта са били евакуирани всички служители и посетители, а има съобщение за поставено взривно устройство и в Административния съд София-град (АССГ).

От МВР казаха, че подобни заплахи са получени и за други обекти в столицата, но не уточняват кои са те.

Същевременно сигнали за заложени бомби доведоха до евакуация и временно прекъсване на работата на държавни институции в Стара Загора и Ловеч.

Съдебната палата в Стара Загора бе затворена за посетители и служители от 11:15 до 13:30 ч. след получено съобщение на електронния адрес на Окръжната прокуратура. Затова всички институции, помещаващи се в сградата, са преустановили работа. Делата, които не са можали да започнат в рамките на деня, ще бъдат насрочени за други дати, а участниците в производствата ще получат допълнителни призовки.

Три отделни сигнала за взривни взривни устройства са получени и в Ловеч - на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд. От ОДМВР-Ловеч съобщиха, че служителите в засегнатите сгради са евакуирани.

Няма информация за открити бомби в нито една от заплашените сгради в трите града.

Настоящата вълна от заплахи е втора след тази в седмицата от 5 до 9 октомври, когато ежедневно имаше множество имейли с твърдения за поставени бомби. Сигналите бяха за взривни устройства в детски градини и учебни заведения в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград.

На изслушване в Народното събрание по темата на 9 октомври министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обвърза заплахите с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Подобни заплашителни писма до институциите имаше и през юли тази година.