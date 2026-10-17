Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мъж намушка с нож двама младежи в центъра на София

Пострадалите до административната сграда на НДК са настанени в болница с прободни рани

17 Окт. 2026Обновена
На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.
bTV
На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

Мъж е нападнал с нож двама младежи на 18 и 19 г. в района на административната сграда на НДК в центъра на София, съобщи bTV. Нападението е станало около 21:30 ч. в петък на оживено обществено място. На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

По предварителни оперативни данни се проверява информация за чужд гражданин или имигрант като евентуален извършител на деянието. Органите на реда са предприели незабавни заградителни действия в района за установяване и задържане на заподозряното лице. Периметърът около сградата е отцепен за извършване на оглед и изземване на следи.

По информация на "Нова телевизия", двамата пострадали са с множество прободни рани. Те са транспортирани и настанени в болница за медицинска помощ. Спешните медици са стабилизирали пострадалите на място, след което единият младеж е хоспитализиран в "Пирогов", а другият - във ВМА.

От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" са съобщили пред "Нова", че 18-годишният младеж е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. Към момента момчето се възстановява и е в стабилно състояние.

Конкретните обстоятелства и мотивите за възникналия конфликт остават в процес на изясняване. Разследващите полицаи преглеждат записите от охранителните камери в района и разпитват преки очевидци на инцидента.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Мъж загина, втори е тежко ранен в инцидент с хидроплан край Равда
12 Авг. 2026
Полицията проверява голяма сватба в училищен двор посред нощ
12 Юли 2026
Четирима души бяха ранени при сблъсък на два трамвая
04 Юни 2026
Шофьор се вряза умишлено в колона от мотористи
26 Май 2026
Спасители извадиха затрупания в Германия българин
22 Май 2026
Шефът на СДВР: Мъж е ударил няколко пъти депутата Ивайло Мирчев
15 Май 2026
Четирима души са арестувани заради стрелба по автобус в Перник
10 Май 2026
Трима души са ранени след като кола се вряза в подлез в Шумен
18 Апр. 2026
Празна кола влетя в подлеза на Орлов мост
16 Апр. 2026
МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026
Има версия, че родителите са оставили детето на терасата в Ямбол
02 Апр. 2026
Разследва се смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
15 Март 2026
16-годишен плувец почина на турнир в Бургас
22 Февр. 2026
Джип влетя в ресторант в Пловдив
01 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки