Мъж намушка с нож двама младежи в центъра на София

bTV На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

Мъж е нападнал с нож двама младежи на 18 и 19 г. в района на административната сграда на НДК в центъра на София, съобщи bTV. Нападението е станало около 21:30 ч. в петък на оживено обществено място. На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

По предварителни оперативни данни се проверява информация за чужд гражданин или имигрант като евентуален извършител на деянието. Органите на реда са предприели незабавни заградителни действия в района за установяване и задържане на заподозряното лице. Периметърът около сградата е отцепен за извършване на оглед и изземване на следи.

По информация на "Нова телевизия", двамата пострадали са с множество прободни рани. Те са транспортирани и настанени в болница за медицинска помощ. Спешните медици са стабилизирали пострадалите на място, след което единият младеж е хоспитализиран в "Пирогов", а другият - във ВМА.

От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" са съобщили пред "Нова", че 18-годишният младеж е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. Към момента момчето се възстановява и е в стабилно състояние.

Конкретните обстоятелства и мотивите за възникналия конфликт остават в процес на изясняване. Разследващите полицаи преглеждат записите от охранителните камери в района и разпитват преки очевидци на инцидента.